BREEK: Haas VF-22 is de EERSTE met nieuwe auto!

De Haas VF-22 is een plaatje! Nu maar hopen dat ‘ie ook heel erg snel is.

Het afgelopen seizoen was volgens Haas-teambaas bijzonder stabiel verlopen qua puntenverloop. Daarbij hadden ze al hun doelen gehaald: niets aan de auto doen en als laatste finishen. In 2020 had Haas al te maken met een bijzonder lastig af te stellen auto en in 2021 werd dat niet beter.

Haas koos ervoor om vooral te investeren in 2022. Je kan er een paar honderd miljoen in pompen om alsnog 10e te worden of dat geld steken in een compleet nieuwe auto. We zijn dan ook enorm benieuwd hoe de Haas VF-22 gaat scoren dit jaar.

Haas VF-22

Het Amerikaanse team met met Russisch geld, Italiaanse teambaas (met Duitse trekjes) en Britse thuishaven bijt namelijk het spits af met de compleet nieuwe Haas VF-22. Dat is altijd nieuwswaardig, maar in dit geval is het de eerste auto die ontworpen is volgens het nieuwe reglement.

De livery is ongeveer gelijk gebleven. Wel kunnen we zien dat er veel meer ‘zwart’ aanwezig is. Handig om zo de 2022-shirtjes opnieuw te kunnen printen en verkopen aan Van Gameren en Co.

Schumacher!

Gene Haas heeft er bijzonder veel zin in dit seizoen. Logisch, want Amerikaanse racemeneer is vooral heel erg gewend aan succes en de treurnis van afgelopen jaar wil hij niet nog een keer herhalen.









Daar moeten zijn twee topcoureurs voor gaan zorgen. Aan de ene kant is daar Mick Schumacher. Hij is talentvol, betrokken, snel, betrouwbaar, beschaafd, eloquent, stabiel en kan geregeld boven zijn materiaal uitstijgen. De andere coureur is Nikita Mazepin.