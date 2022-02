i20N met 250 pk is nóg veel leuker

Iedereen is blij op de redactie, deze i20N met 250 pk is precies wat we willen.

Onlangs reed onze kersverse fulltime autotester @bart met de nieuwe Hyundai i20 N. Die auto wordt niet geleverd in ons koude kikkerlandje. De reden is dat wij waarschijnlijk toch een vormloze crossover prefereren boven een puike hatchback.

Althans, dat tonen de verkoopcijfers aan. Dat doen we immers al jaren. Gelukkig wist Bart een goede reden te vinden om in België even een officiële rijtest te houden met de i20N.

Bijna perfecter

De rappe Hyundai was volgens Bart bijna perfect. Bijna, dus nog niet helemaal. Dat is niet eens zo heel erg. Zo’n auto wordt natuurlijk ook tegen een prijs gebouwd. Maar wat is er dan nog meer mogelijk als je een klein beetje meer investeert?

Net als de Audi RS6 van vanochtend is deze i20N een samenwerkingsproject van, daar zijn ze weer, JMS Fahrzeugteile. Net als met die RS6 hebben ze zich redelijk ingehouden en dat levert een interessant resultaat op. De ‘Shoxx’-velgen zijn meten 18 inch in diameter en zijn 8 inch breed. Daaromheen zitten Michelin-banden in de maat 215/40 18.

i20N met 250 pk!

Het eveneens Duitse Eibach is verantwoordelijk voor de verlaging. De i20N staat nu 35 millimeter lager op de grond. Dan het leukste onderdeel en dat is de motor. De RaceChip GTS-module is een flinke vermogensstijging mogelijk. Van 204 pk naar 250 pk en van 275 Nm naar 350 Nm. Dat zijn zeer serieuze waarden. Nu is de RaceChip GTS-module gewoon een bypass-frutsel ding. Het geeft voornamelijk aan dat die 1.6 liter motor van Hyundai flink wat reserves heeft.

Dan iets dat heel erg smaakgevoelig is op deze Hyundai i20N met 250 pk en dat is de wrap. Die is aangebracht door de firma Schwabenfolia. De reden waarom tuners dit doen is vrij simpel: het valt enorm op. Dat is zeker handig, want deze specifieke auto dient als demoauto en showcar.

Meer lezen? Dit zijn de leukste Hot Hatches van de jaren ’00!