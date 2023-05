Hamilton blij: eindelijk vooruitgang bij Mercedes

Lewis Hamilton is content met de voortgang die het Mercedes-team heeft geboekt tijdens de race in Monaco.

Het was me wat gisteren. Een buitje doet wonderen, want het was hierdoor een aantrekkelijke race om naar te kijken. Verstappen werd glansrijk eerste, maar Hamilton werd ook niet onverdienstelijk vierde in deze chaotische Grand Prix.

Hamilton over de vooruitgang bij Mercedes

Mercedes loopt constant achter de feiten aan. Het is wederom niet het jaar van Mercedes. Daarom is een vierde plek zoals gisteren wel bemoedigend. Over de omstandigheden tijdens de slotfase van de race (lees: regen) zegt de Brit dat het amper in woorden te omschrijven is.

Hamilton wist zich kranig te verweren en overleefde de lastige omstandigheden. Toen Carlos Sainz spinde kon hij een plekje opschuiven en werd hij vierde. Beetje geluk ja, maar geluk dwing je af!

Hamilton zegt hierover tegenover Sky Sports:

Een goed resultaat, als team is dit een goede vooruitgang.

Hij vervolgt door te zeggen dat ze een stap vooruit hebben gezet en dat het een geweldig resultaat is om een vierde en vijfde plek te pakken in een lastige race zoals gisteren. Voordeeltje hierbij is dat beide Mercedessen voor de Ferrari’s bleven. De W14 heeft wat nieuwe updates gekregen en die lijken te werken.

Volgende week moet blijken of de voortgang ook definitief is tijdens de race in Barcelona. Daar heb je meer middelsnelle en hogesnelheidsbochten waar de auto echt moet presteren.

Regen

Regen brengt altijd extra drama. Teams moeten direct inspelen op de omstandigheden, maar de coureurs moeten ook een tandje hoger schakelen. Het is allemaal gewoon wat moeilijker. HAM stelt dat het niet veel scheelde of hij had niet de finish gehaald. Hij zegt dat het allemaal wisselvallig was.

Onze banden werkten niet, dus het was alsof ik op ijs reed. Maar na een tijdje begonnen de banden te werken.

Reden dus voor een voorzichtig lachje van coureur.

Op naar de volgende race. Daar zullen we zien of Hamilton het Verstappen wel moeilijk kan maken op het circuit van Barcelona.