Lewis Hamilton blijft bij Mercedes tot de dood hen scheidt

Als Lewis Hamilton stopt bij Mercedes, stopt hij met de sport. De twee zijn vereeuwigd voor het leven als het aan de Brit ligt.

Als Formule 1-coureur kan je carrière raar lopen. Het meest normale traject is je talent laten zien, binnen gehengeld worden bij een topteam, jarenlang de publiekslieveling zijn van je team en wanneer het afzwakt je carrière nog even afmaken bij een iets minder team. Elke coureur kiest zijn kansen en dus zijn er veel coureurs voor wie het anders is gelopen. Voorbeelden die ons zo te binnen schieten zijn Rosberg, die na het eindelijk bemachtigen van zijn eerste en enige wereldtitel tabee zei tegen de sport en Mazepin, die maar een jaartje heeft meegereden en na een dramatisch seizoen in verband werd gelegd met de oorlog en ook het veld moest ruimen.

Achtste wereldtitel

Zoals gezegd, elke coureur bewandelt zijn eigen pad. Voor Lewis Hamilton en Mercedes had het zo mooi kunnen zijn als ieders favoriete Nederlandse onderkruipsel niet de WK-titel binnensleepte vorig jaar. Dan had Hamilton zijn achtste titel kunnen pakken en er gelijk mee kunnen kappen als de beste coureur die de sport ooit heeft gezien. Met de kennis van nu is die achtste wereldtitel nu al the one that got away. Want met het tempo van dit nieuwe Mercedes zit een achtste wereldtitel er voor Hamilton niet in. Sterker nog: Lewis heeft dit jaar nog geen één race gewonnen.

Lewis Hamilton blijft bij Mercedes

Wij zouden het Lewis Hamilton niet kwalijk nemen als hij daarom vanaf nu zijn carrière gaat afbouwen. Nog even wat jaartjes slijten bij een wat minder team en dan de sport gedag zeggen. Daar heeft de Brit echter totaal geen zin in. Lewis Hamilton blijft bij Mercedes, en we citeren, “tot de dag dat ik sterf”. Bovendien gaat Lewis niet kappen na dit seizoen. Sowieso duurt zijn contract nog tot 2023 en wat er daarna gaat gebeuren is ook nog lang niet zeker. Wel lijkt Hamilton er dus overtuigd van dat hij zijn carrière beëindigt bij Mercedes.

Daniel Ricciardo

Tijdens de persconferentie in Monza waar dit aan het licht kwam, zegt Lewis Hamilton dat hij zich nog top voelt, hij nog geniet van de sport en totaal geen zin heeft om te stoppen. Waarna hij tegen Daniel Ricciardo, die naast hem zat, zegt: sorry, buddy. Dat kan een logische opmerking zijn omdat Ricciardo geen zitje heeft volgend jaar en het er steeds minder op lijkt dat iemand de immer vrolijke honingdas onder zijn hoede wil krijgen. Er kan ook meer achter zitten. Er is sprake van een contract tussen Mercedes en Ricciardo waar de Australiër de reserve bij Mercedes wordt en bij het stoppen van Hamilton in 2023 hij daar zo binnen kan stromen. Dan heeft sorry, buddy ineens de dubbele lading waarin Hamilton zegt ‘sorry dat ik nog niet aan stoppen toe ben zodat jij in kan stromen.’ En nee, het is nog niet tijd voor een aluminiumfolie hoedje.

Lewis Hamilton en Mercedes blijft dus nog even een match made in heaven. Verwacht dus niet dat Lewis er mee kapt na dit seizoen. Heel misschien wint hij nog een race. Zo niet, dan is dit het eerste winloze seizoen sinds de start van zijn carrière, 16 jaar geleden.