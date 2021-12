Toto Wolff: Hamilton stopt misschien wel met racen

Dat heeft Toto gezegd tijdens een online persmomentje. Volgens Wolff houdt Hamilton het misschien wel helemaal voor gezien na afgelopen zondag.

Het is een soort niet uitdrogende bron van informatie; het slot van het afgelopen Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. Inmiddels weten we het wel, maar omdat het zo lekker is schrijf ik het toch nog maar even op.

Max Verstappen wist Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde te verschalken en zorgde ervoor dat de Brit daarmee zijn recordbrekende 8ste wereldtitel misliep. Max en Red Bull blij, Mercedes, Toto Wolff en Lewis Hamilton niet blij. Zo, dat was kort en helder toch?

En naast de golf aan informatie die ons vandaag reeds overspoelde, kwam er zo tussen neus en lippen nóg iets uit de mond van Toto Wolff, schreef Nu.nl op. Hamilton ziet het misschien helemaal niet zitten om volgend seizoen nog te gaan rijden.

Lewis is bestolen en dat kan niet. Aldus Toto Wolff

Op een vraag van een journalist was Toto Wolff duidelijk. Het kwam er op neer dat Hamilton is bestolen en dat hij daarom niet zeker weet of hij volgend jaar wel instapt. Vrij vertaald zei Wolff dit:

“Ik zou dolgraag willen dat Hamilton blijft racen, want hij is de beste coureur aller tijden” Diep in zijn hart zal hij door willen gaan, want hij zit nog altijd op topniveau. Maar hij zal de pijn moeten verwerken die hem zondag is aangedaan. Hij is een man met duidelijke normen en waarden”

Mercedes is niet bij het FIA gala in Parijs

Om de pers en alle medewerkers van de FIA alvast te laten wennen aan een leven zonder Hamilton in de Formule 1, zal het team van Mercedes vanavond niet bij het traditionele gala zijn in Parijs. Dat is waar Max Verstappen officieel de trofee zal krijgen die hem wereldkampioen maakt.

Mercedes is er officieel niet bij uit protest tegen de FIA. Daarvoor is Toto te woedend om wat hem en de zijnen afgelopen zondag is aangedaan door de FIA. Volgens hem gaat het ook nog wel even duren voordat de pijn bij iedereen is verwerkt en er weer kan worden overgegaan tot de orde van de dag.

Ach Toto, het komt wel goed. Denk maar zo, Marco Borsato zong het ooit al; “even slikken en weer doorgaan”. Als je die levenswijsheid nou zelf ook in acht neemt, komt het allemaal goed en ben je volgend jaar gewoon weer blij!

Succes ermee!