Dít is de duurste (en geelste!) Alfa Romeo van Marktplaats

De duurste Alfa Romeo van Marktplaats is vooral heel erg geel. En heel erg gaaf.

Geel is een wat vreemde kleur voor auto’s. Je associeert het vrij snel met sportwagens, want het valt zo lekker op. Maar je kunt ook vele goedkope(re) auto’s in het geel krijgen: bij Peugeot is de gele kleur voor de Peugeot 208 (Jaune Faro) zelfs de enige kleur die je zonder bijbetaling kunt krijgen. Opvallen doet het zeker en de boel opfleuren ook. Maar is het ook een mooie kleur?

Duurste Alfa Romeo op Marktplaats

Misschien moet je daarvoor eens proberen om een mooie auto in het geel te spuiten. Dus pak eens één van de mooiste moderne klassiekers en spuit hem geel, het wordt misschien wel een hele mooie auto. Gelukkig hebben we precies dat gevonden. Eigenlijk toevallig: we vonden hem toen we zochten naar de duurste Alfa Romeo op Marktplaats.

Alfa Romeo 8C Competizione

Het is de bloedmooie Alfa Romeo 8C Competizione. Een wat vreemd uitstapje voor Alfa Romeo om een soort sportwagen dan wel Gran Turismo te bouwen. Alfa Romeo kon vrij makkelijk leentjebuur spelen bij Ferrari en Maserati om de F136 V8 te lenen. Deze 4.7 liter grote natuurlijk ademende unit ken je van deze Alfa, de Maserati GranTurismo en de Ferrari California. Vooral in de Alfa en Maserati staat de F136 bekend om zijn zeer fijne uitlaattonen. Bij Alfa Romeo staat de 8C ook bekend om zijn fijne lijnenspel door Alfa Romeo’s Centro Stile: de auto ging dan ook in productie omdat een bijna identieke concept car furore maakte in 2003. Vandaar dat er goedkeuring kwam voor 500 productieauto’s.

Giallo Racing

Daarvan zijn er volgens de verkoper van de duurste Alfa Romeo van Marktplaats maar negen uitgevoerd in deze kleur: Giallo Racing. Dit exemplaar is gebouwd in 2009 en klokte in die 12 jaar 11.000 km, dus net geen 1.000 per jaar. Deze auto’s worden aardig verzamelaarsspul, er zijn er immers maar 500 van. Logisch dat de auto gekoesterd wordt.

Zo knallend als het exterieur, zo bescheiden is het interieur. Zwart op zwart met veel zichtbaar koolstofvezel. Wel krijg je wat leuke extraatjes, zoals een set Alfa Romeo-tassen die je achter de voorstoelen kunt plaatsen. Deze hebben gele stiksels en een geel Alfa Romeo-logo, een mooie match met het gele exterieur.

Opties zijn eigenlijk niet relevant voor deze auto, maar je krijgt toch een paar zaken: airco, lederen sportstoelen en de 20 inch lichtmetalen velgen die elke 8C eigenlijk moet hebben.

Dus, de duurste en geelste Alfa Romeo van Marktplaats is een hele fijne unit. De 8C Competizione is nummer 398 van de 500 en zo’n limitering vertelt je alles wat je moet weten over de waarde. De verkoper wil er dan ook 299.900 euro voor vangen. Interesse tonen doe je op de advertentie van de 8C.