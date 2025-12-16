BREEK: huidige youngtimerregeling blijft nog een jaartje langer

Onder druk van de Eerste Kamer veranderen de youngtimerregels. Alweer…

Veel Nederlandse ondernemers met gevoel voor auto’s zullen de afgelopen weken met de handen in het haar hebben gezeten. Het leek erop dat, een paar weken voor het nieuwe jaar, er grote veranderingen zouden plaatsvinden in de youngtimer-regeling. Na kritische vragen van de Eerste Kamer gaat dat plannetje voorlopig niet door. Tenminste, niet helemaal.

Wat was het idee? Vanaf 2026 zou een auto pas vanaf 16 jaar en ouder een youngtimer zijn. Een jaar later zou de leeftijd groeien naar 25 jaar en ouder. Het idee hierachter is het vergroenen van het Nederlandse wagenpark. Maar deze vernieuwing van onze oude wagenpark is niet gratis, daar hangt een prijskaartje aan van 1 miljard euro.

Eerste Kamer to the rescue!

De staatssecretaris Eugène Heijnen van Financiën moest de nieuwe regels alleen nog even door de Eerste Kamer duwen. Tot dusver stuit dat op de nodige weerstand, vooral op het punt van de overgangsregeling. Daar zou niet voldoende over nagedacht zijn. ”De leden van verschillende fracties in de Eerste Kamer hebben hun zorgen geuit over het ontbreken van een overgangsregeling en dat het daardoor lastig, dan wel niet mogelijk is om desgewenst te anticiperen op de versobering van de

youngtimerregeling”, schrijft Heijnen in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Daarom doet de staatssecretaris een aantal voorzichtige toezeggingen. Een daarvan, en meteen de belangrijkste, is dat auto’s die nu nog vijftien jaar zijn, ook in het hele jaar 2026 genieten van de youngtimer-regeling. De leeftijdsverhoging naar 16 jaar is dus van de baan, waardoor er dus wat meer ademruimte in de overgang naar de nieuwe regeling komt.

Dit doet Heijnen voor de ondernemers die net een youngtimer hebben gekocht. ”Zij hebben te weinig tijd om te anticiperen en weten ook pas sinds kort dat de youngtimerregeling wordt aangepast”, zegt hij.

Overigens staat er nog niets in steen geschreven. Het plan moet nog door de Eerste Kamer, waar er vandaag over gesproken wordt. Het lijkt wel aannemelijk dat de aangepaste youngtimer-regeling er gaat komen. De enige manier waarop de Eerste Kamer deze kan tegenhouden, is door het algehele belastingplan te blokkeren. Iets wat niet lijkt te gebeuren, aangezien het hier om een relatief kleine regeling gaat.

En de EV-bijtellingsregeling?

Parallel aan de vernieuwde youngtimerregeling loopt een verandering in de bijtelling op elektrische auto’s. Per 1 januari 2026 moet de bijtelling over de eerste 30.000 euro stijgen van 17 naar 18 procent. Een jaar later gaat de bijtelling naar 20 procent en in 2028 zelfs 22 procent.

Heijnen zegt vandaag dat hij positief staat tegenover het langer in stand houden van een lagere bijtelling op tweedehandse EV’s. Een harde toezegging hierover wil hij echter niet doen. Hij laat dat na, omdat hij ”de formatie en mijn opvolger niet in de weg wil lopen”.

Dat komt er ook nog bij: hoe kijken de volgende beleidmakers tegen de young- en e-timerregeling aan? Voor nu weet je dus: je youngtimer die in 2026 zestien jaar oud wordt, is ook volgend jaar nog goed voor een belastingvoordeeltje!

Via Youngtimer Magazine

Foto: Alpina B10 via Autoblog Spots