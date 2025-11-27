Slecht nieuws: youngtimerregeling wordt oldtimerregeling

De youngtimerregeling gaat op de schop per 2026.

Het was je misschien al opgevallen, maar de overheid heeft vandaag alles op de schop gegooid. De brandstof wordt tóch duurder per 1 januari en EV’s krijgen toch langer korting op de bijtelling. En dan is er ook nog nieuws over de youngtimerregeling.

Dit is een van de weinige regelingen waar je als liefhebber nog wat aan hebt. Op deze manier kun je als ondernemer relatief voordelig een auto met dikke motor rijden. Mits deze ouder is dan 15 jaar. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de materie: je betaalt met een youngtimer 35% over de dagwaarde in plaats van 22% over de cataloguswaarde. Dat scheelt enorm bij de gemiddelde auto. Helaas gaat hier verandering in komen.

De overheid loopt namelijk geld mis doordat ze de EV-rijders langer korting willen geven op de bijtelling. Om dit te compenseren gaat de youngtimerregeling op de schop. Vanaf 2027 moet een auto 25 jaar (!) zijn om in aanmerking te komen, in plaats van 15 jaar. Ze kunnen het dus beter de oldtimerregeling noemen.

De regeling gaat niet in één klap van 15 naar 26 jaar. Volgend jaar (over iets meer dan een maand dus), wordt de youngtimergrens verhoogd naar 16 jaar. 20 jaar is misschien logischer als tussenstap, maar het zou nogal lullig zijn om dat zo last-minute bekend te maken. Dat is waarschijnlijk de reden dat er gekozen is voor een kleine stap van 1 jaar.

Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de occasionmarkt. Auto’s die volgend jaar youngtimer zouden worden zijn dat nu opeens niet meer. En vanaf 2027 gaat helemaal alles op de schop. Maar we hebben dus nog een jaar om daarop voor te bereiden.

Foto: @zweed, via Autoblog Spots