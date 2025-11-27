Slecht nieuws: youngtimerregeling wordt oldtimerregeling

De youngtimerregeling gaat op de schop per 2026.
Het was je misschien al opgevallen, maar de overheid heeft vandaag alles op de schop gegooid. De brandstof wordt tóch duurder per 1 januari en EV’s krijgen toch langer korting op de bijtelling. En dan is er ook nog nieuws over de youngtimerregeling.
Dit is een van de weinige regelingen waar je als liefhebber nog wat aan hebt. Op deze manier kun je als ondernemer relatief voordelig een auto met dikke motor rijden. Mits deze ouder is dan 15 jaar. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de materie: je betaalt met een youngtimer 35% over de dagwaarde in plaats van 22% over de cataloguswaarde. Dat scheelt enorm bij de gemiddelde auto. Helaas gaat hier verandering in komen.
De overheid loopt namelijk geld mis doordat ze de EV-rijders langer korting willen geven op de bijtelling. Om dit te compenseren gaat de youngtimerregeling op de schop. Vanaf 2027 moet een auto 25 jaar (!) zijn om in aanmerking te komen, in plaats van 15 jaar. Ze kunnen het dus beter de oldtimerregeling noemen.
De regeling gaat niet in één klap van 15 naar 26 jaar. Volgend jaar (over iets meer dan een maand dus), wordt de youngtimergrens verhoogd naar 16 jaar. 20 jaar is misschien logischer als tussenstap, maar het zou nogal lullig zijn om dat zo last-minute bekend te maken. Dat is waarschijnlijk de reden dat er gekozen is voor een kleine stap van 1 jaar.
Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de occasionmarkt. Auto’s die volgend jaar youngtimer zouden worden zijn dat nu opeens niet meer. En vanaf 2027 gaat helemaal alles op de schop. Maar we hebben dus nog een jaar om daarop voor te bereiden.
Foto: @zweed, via Autoblog Spots
Reacties
mattr zegt
Ja das zuur voor sommigen, dus een beetje zoals de oldtimer regeling geworden is: alleen auto’s die vóór 1988 gebouwd zijn komen daarvoor in aanmerking.
Wel weer lijstjesvoer dit- welke auto’s van voor 2002 zijn goed geschikt als youngtimer?
petroldrinker zegt
Graaien, graaien, en nog eens graaien, is het enige wat ze in denhaag kunnen lijkt wel…
Nerekop zegt
Laat ze maar los op de occasionmarkt! Zoek nog een mooie Z4.
Johanneke zegt
Hier wordt (terecht) over dikke auto’s gesproken bij de youngtimerregeling, maar ik ken iemand die een Focus mk1 met 1.6je rijdt. Hij geeft niets om auto’s en lacht zich kapot, zo belachelijk goedkoop is het. Of mensen die een oudere auto met LPG tank hebben ipv een lease auto. Die gaan dit ook voelen.
gregorius zegt
Kunnen we dit even narekenen?
Gaat dit over Kleine bedrijven waar de eigenaar van het bedrijf zichzelf uitbetaalt?
Dus als je, zeg, een dikke BMW van dus 16 jaar oud hebt die 100k nieuw was, maar vandaag nog 10k kost.
Jouw bedrijf koopt die auto van 10k. Dat kan op je balans. Maar gaat ook lekker van je winst af. (scheelt je in principe 25% van 10k, als het puur van winst afgaat = 1x 2500 eur winstbelasting. Toch? Ok, maakt verder niet uit.
Jij als werknemer van je bedrijf krijgt dus inkomen. Genoeg, dus je valt ook in schijf 3. Dat is 49.5%, Voor het gemak 50%.
Dus als werknemer betaalde je eerst 10k * 35% * 50% extra belasting. Dus 1750 eur belasting per jaar omdat je een auto van de zaak (ook prive) rijdt.
En nu, als je die BMW dus in 2027 ook zou houden en rijden, moet je opens 100k * 22% * 50% extra belasting betalen per jaar: 11k.
Kortom, die oude auto kost je in belasting elk jaar meer dan de waarde van die auto.
Of, anders gezegd, je betaalt eigenlijk elk jaar 11% van de nieuwwaarde van die auto, die al 16 jaar oud is en binnenkort dus 25 jaar, als extra prive belasting?
Kortom: er zullen precies 0 youngtimers/oldtimes overblijven die je bedrijf jou ‘geeft’ om ook prive te mogen rijden?
Mis ik hier iets?