Autoblog Foto van de Maand – November 2025

De beste foto’s van november, dit zijn ze!

Het is alweer half december, dus het is de hoogste tijd om de Foto van de Maand van november bekend te maken. De lat lag wederom hoog deze maand, met mooie inzendingen. Wie gaat er vandoor met de cadeaubon ter waarde van €100?

Voordat we naar de top 3 gaan, stellen we eerst nog even de jury aan jullie voor. Ons gastjurylid is deze keer @basteeld, de winnaar van vorige maand. Ons vaste jurylid is Eric van Vuuren, maar dat is helaas wel de laatste keer. Hij neemt afscheid van de jury. Bij deze willen we hem nogmaals bedanken voor zijn waardevolle inbreng in de afgelopen jaren! We hebben inmiddels een nieuw jurylid gevonden, die we binnenkort zullen introduceren.

Op de derde plaats treffen we deze fraai uitgevoerde M5 Touring in de kleur Fire Red. @Row1 legde deze auto vast in een prachtig herfstbos.

Machiel: “Vaak wil je contrasterende kleuren in een foto, maar kleuren die op elkaar aansluiten kunnen ook heel goed werken. Dat bewijst Rowan met deze foto. Het herfstbos vormt een perfecte setting voor de donkerrode M5. Door middel van de onscherpe voorgrond is ook mooi diepte gecreëerd. Al met al een foto die erg prettig op het netvlies ligt!”

Eric: “De M5 staat midden tussen de herfstbladeren en dat werkt verrassend goed. De rode lak en de warme kleuren van het bos lopen mooi in elkaar over, zonder dat het een kleurenshow wordt. De lage hoek geeft de auto wat extra gewicht en aanwezigheid, maar verder is het vooral een ontspannen beeld. Geen actie, geen drama, gewoon een sterke auto op een goed gekozen plek.”

Bas: “Een heerlijke herfstplaat. De kleur van deze M5 past perfect in een omgeving als deze. Over kleuren gesproken, ik vind dit heel mooi bewerkt. De tonen kloppen precies. Dit geeft mij het ultieme herfstgevoel.”

Op de tweede plaats een Porsche in Wouter’s favoriete kleur: Rubystone Red. @joepcox fotografeerde deze fraaie 964 in de Eifel.

Machiel: “Een geslaagd car-2-carshot is altijd een lust voor het oog. Joep heeft de auto haarscherp in beeld gekregen, terwijl er intussen lekker veel snelheid in de voorgrond zit. De prachtige omgeving en het zachte avondlicht maken het helemaal af.”

Eric: “Deze foto voelt als rijden zonder plan. De 964 komt recht op je af, met net genoeg beweging in de achtergrond om snelheid te laten voelen zonder dat het druk wordt. Het licht is zacht, bijna avondachtig, en het landschap doet rustig mee op de achtergrond. Het is geen schreeuwerige foto, maar eentje die je meeneemt. Alsof je zelf even achter het stuur zit.”

Bas: “Toen ik deze foto zag, wist ik eigenlijk meteen dat dit mijn favoriet moest worden. De snelheid in de foto, de lachende inzittenden, de maan, de kleuren… alles klopt hier aan. Wát een vette foto.”

We horen jullie denken: is dit AI? Maar nee, fotograaf @officiallucasvisuals verzekert ons: dit is echt. Hij maakte in een manege deze foto van een Mustang met een écht paard en wint daarmee de Autoblog Foto van de Maand.

Machiel: “Het heeft ongetwijfeld een hoop moeite gekost om het paard zo in beeld te krijgen, maar het resultaat mag er zijn! De compositie is heel mooi in balans, doordat het paard als het ware boven de auto steigert. En het dier in kwestie past ook echt bij de auto, want het is een Mustang. Kortom: een spectaculaire foto!”

Eric: “Dit is zo’n foto waar je even bij blijft hangen. De Mustang staat er rustig bij, laag en breed, en precies op dat moment komt Iko omhoog. Dat ene split second maakt het beeld. Je ziet dat hier niet is gezocht naar perfectie, maar naar timing. Het licht in de rijhal is zacht en gelijkmatig, het dak loopt mooi mee in de compositie en alles voelt echt. Geen trucje, gewoon een sterk moment dat klopt.”

Bas: “Wat een gave setting! Hoe je een paard dit kunt laten doen is mij een raadsel, maar dat het een dikke plaat is geworden, is zeker. Erg goed bedacht én erg goed uitgevoerd.”

Fotograaf Lucas pakt bij zijn debuut in de Foto van de Maand meteen de winst. Hij krijgt een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Gefeliciteerd namens Autoblog!

Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we wederom een waardebon hebben voor de winnaar. Bovendien verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!



