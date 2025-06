Plot twist: BMW Z4 blijft LANGER in productie!

Leuke auto’s bestaan niet meer? De BMW Z4 is wegens succes verlengd, want hij is niet aan te slepen.

De BMW Z-lijn kent zijn bijzondere momenten, denk aan de Z1 of Z8. De Zukunft-serie werd in de tussentijd de serie waarin BMW hun kleine sportauto’s ging aanbieden. Deze pakten qua techniek veel van wat je kent, alleen dan compacter en in de verschijningsvorm van een cabriolet. Het begon met de Z3 en daarna nam de Z4 het over, die het twee generaties later nog steeds volhoudt.

BMW Z4 houdt het vol

Het is wel zo’n auto die in de hoek zit waar de klappen vallen. Als in: als BMW een nichemodel moet droppen, is de Z4 waarschijnlijk de eerste kandidaat. Kleine roadster, wie wil dat nou? Door de deal met Toyota wisten beide merken het platform van de Z4 en de Supra uit te melken tot 2025, maar in oktober dit jaar zou het einde nabij zijn.

BMW besluit nu toch om de Z4 wat langer te houden. BMWBlog merkte op dat volgens de immer betrouwbaar blijkende ynguldyn op Bimmerpost de einddatum voor de Z4 verlaat is. Naar maart 2026. De compacte roadster houdt het dus nog bijna een jaar vol. Leve de kleine roadster!

Niet aan te slepen

De reden is vrij simpel: men blijft de BMW Z4 maar kopen. Zoals gezegd zitten dit soort auto’s vaak in het verdomhoekje, maar dat heeft als hoofdreden dat ze weinig kopers weten te vinden. Sinds BMW de Z4 M40i aanbiedt met zowel een automaat als een handbak, blijkt die versie met handbak ineens een topscoorder te zijn. Zelfs in de VS, waar de Z4 ook nog even mee mag doen. Vandaar die latere einddatum, want het zou nu bijna stom zijn om te kappen met een goed scorende auto. BMW verkoopt immers meer Z4’s dan hun beoogde topmodel dat ‘goed op de markt inspeelt’.

In maart 2026 stopt BMW dus met de Z4 en dan stopt Toyota ook met de Supra. Die laatste wil nog met een nieuwe generatie komen, maar BMW verandert hun Zukunft naar het verleden: er staat (nog) geen nieuw Z-model op de planning. Daarmee verdwijnt ook weer een model met handbak uit het assortiment. Met een nieuwe M3 op komst die ook de handbak in de ban doet, wordt de M2 dus binnenkort de enige handgeschakelde optie.