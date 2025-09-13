BREEK: overheid geeft jaar langer korting op brandstof

De Miljoenennota bevat zowaar goed nieuws voor automobilisten. Wat nou roverheid?

Het is een paar dagen voor de derde dinsdag van september, dus jullie weten wat dat betekent. De Miljoenennota lekt uit! En dat is meestal slecht nieuws voor de autorijders. Doorgaans kunnen we in de miljoenennota lezen dat de belastingen stijgen en/of belastingvoordelen verdwijnen. Deze keer is er echter goed nieuws.

Korting brandstofaccijns

Ten eerste wordt de korting op brandstofaccijns met een jaar verlengd. Deze korting was in 2022 ingevoerd, maar was altijd bedoeld als tijdelijke korting. Per 1 januari 2026 zou deze aflopen. Maar nu heeft het kabinet de korting van 17,3 cent voor een liter benzine en 11,1 cent voor een liter diesel met een jaar verlengd.

Dit komt niet helemaal als een verrassing. Twee weken geleden bleek al dat een meerderheid van de Kamer voor het verlengen van de korting was. De korting van een paar cent lijkt misschien een kleinigheidje voor de overheid, maar het gaat wel over 1,6 miljard. Dit is nu dus officieel gemaakt in de Miljoenennota.

Het blijft nog steeds een tijdelijke korting, dus nu hangt ons per 1 januari 2027 een forse stijging van de brandstofprijzen boven het hoofd. Verschillende partijen, waaronder de ANWB en de Bovag, pleiten voor het permanent maken van de korting. Dat lijkt ons een puik plan.

Wegenbelasting elektrische auto’s

Bevat de Miljoenennota ook nog nieuws voor EV-rijders? Jazeker. De korting op wegenbelasting zou vanaf volgend jaar verlaagd worden van 75% naar 25%, maar dat wordt nu 30%. Oftewel: je krijgt 5% extra korting op de wegenbelasting, ten opzichte van de eerdere plannen. We weten niet of dat nu het verschil gaat maken, maar hé, ieder voordeeltje is mooi meegenomen.

