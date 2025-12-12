Eén miljard schade door overhaaste youngtimer aanpassing

Wegen de baten wel op tegen de kosten?

Het is hommeles in autoland en dat komt door Christenunie Tweede Kamerlid Peter Grinwis. Nu niet meteen een trollenleger op de beste man afsturen, we noemen zijn naam omdat de handtekening van de beste man nu eenmaal onder de desbetreffende motie staat.

Hoe zat het ook al weer? Op 27 november is er gestemd over de voorstellen van Grinwis en die behelsen naast een aanpassing van de brandstofaccijnzen een verandering van de bijtelling. Zo moet de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s langzamer worden afgebouwde dan gepland was en de youngtimer regeling moet versoberd.

Ordinaire lastenverzwaring

Die voortzetting van de verlaagde bijtelling kost de autohandelaren al geld, maar lijkt minder erg uit te pakken, de extra ingekochte elektrische auto’s vinden volgend jaar wel een nieuw baasje. Chief tyre Smoker @wouter legde het eerder deze week al uit.

De versobering van de youngtimerregeling is echter een ander verhaal, dat is gewoon een ordinaire lastenverzwaring en kost de sector klauwen met geld. Alle aanpassingen moeten immers al over een paar weken ingaan en gelden voor iedereen. Dus geen overgangsregeling voor de bezitters van een youngtimer en menig autohandelaar komt met een onverkoopbare voorraad te zitten.

Door op zo’n korte termijn met zo’n enorme aanpassing te komen zou je eigenlijk wel van onbehoorlijke wetgeving kunnen spreken. De economische schade van de aanpassing van de youngtimer is meer dan een miljard.

Die economische schade is er niet alleen voor de branche, maar ook voor de gebruikers van de youngtimerregeling. Voor hen is het een ordinaire lastenverzwaring. Een rekenvoorbeeld van advocaat Oscar van oorschot in Youngtimer-Magazine:

Iemand bezit nu een zestien jaar oude Mercedes met een waarde van 20 duizend euro en een cataloguswaarde van 120 duizend euro. “Deze persoon betaalt nu netto een bedrag van ongeveer 180 euro per maand aan bijtelling. In het nieuwe belastingstelsel wordt er 22 procent bijtelling betaald over de nieuwprijs, hetgeen netto per maand een bedrag van ongeveer 1.100 euro is.” Een lastenverzwaring van 920 euro. En dat in elkaar gedraaid in een achternamiddag vier weken voor invoering.

Onbetrouwbare overheid

Je kunt natuurlijk zeggen dat je als ondernemer nu eenmaal een zeker ondernemersrisico loopt. Echter de wet moet nog door de Eerste Kamer en die praat en stemt erover op 15 en 16 december. Twee weken later is de wetgeving dan al van kracht. In zo’n korte periode kun je jezelf als ondernemer niet aanpassen natuurlijk.

Autohandelaren die hun business hebben rondom de youngtimerregeling hebben natuurlijk al lang en breed ingekocht op auto’s uit 2011 die volgend jaar in die regeling zouden vallen. Die voorraad is in één keer waardeloos geworden, want met de nieuwe wet vallen deze auto’s pas in 2036 in de youngtimerregeling. De youngimerregeling wordt een oldtimerregeling.

De branche heeft zich inmiddels verenigd en komt luidruchtig in verzet. Met een paginagrote advertentie in het Financiële Dagblad legt de hele keten uit wat deze nieuwe regeling betekent. Je raadt het al; weinig goeds volgens hen.

Schade youngtimer aanpassing: 1,1 miljard

Vriend van de show Wouter van Emden maakte zich zeventien jaar geleden al eens druk omdat (ook door de Christenunie overigens) de Youngtimerregeling toen ook al bijna werd afgeschaft. Nu denkt hij er iets genuanceerder over met de EV als alternatief, maar hij vindt dit geen beste beurt van de overheid.

‘Dit is een lastenverzwaring van 1,1 miljard, zonder enige vorm van een overgangsregeling. Niet voor niets heeft de staatssecretaris dit amendement afgeraden.’ Wouter van Emden doet tegenover Youngtimer-Magazine ook een duit in het zakje

Naar zijn mening doet de Tweede Kamer hier iets onbehoorlijks. Er zouden geen ingrijpende maatregelen genomen worden tot de komst van een nieuw kabinet, maar hier worden zo’n 200 duizend mensen gewoon keihard in het pak genaaid. Gemiddeld gaan die mensen zo’n 500 euro PER MAAND meer betalen aan bijtelling.

Een ordinaire lastenverzwaring door het veranderen van de youngtimer regels van 1,1 miljard euro, zonder enige vorm van overgangsregeling. Op zich niet vreemd dat de staatssecretaris dit amendement af heeft geraden. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen en die “Kamer van reflectie” gaat over zorgvuldige wetgeving. Volgens Wouter van Emden is er hier in ieder geval geen sprake van zorgvuldige wetgeving.

Eerste Kamer aan zet

Omdat het amendement op 27 november uit de lucht kwam vallen richt nu iedereen zijn pijlen op de Eerste Kamer. Complicerende factor is wel dat deze kamer niet een amendement kan afkeuren, maar alleen de hele begroting. Dus de vraag is of dat wel gaat gebeuren.

Ondertussen zijn er wel vragen gesteld aan het kabinet door de senatoren. Zo wil de fractie van de BBB bijvoorbeeld graag een volledige cijfermatige onderbouwing hebben van de geraamde opbrengst van 53 miljoen euro. En hoeveel mensen en auto’s de gehaaste maatregelen treffen. Ook wil de BBB-fractie meer weten over of er rekening wordt gehouden met de afwaardering van de youngtimer op de bedrijfsbalansen en de verwachte economische schade voor de autobranche.

De VVD benadrukt in zijn vragen het grote effect zonder overgangsregeling en wil heel graag weten waarom er niet is gekozen voor een afbouwschema tot bijvoorbeeld 2030. Verder wil de partij graag weten of huidige eigenaren wellicht in de regeling kunnen blijven in plaats van dat alles in één keer wordt afgeschaft.

Daarnaast is er nog een plan van youngtimer naar E-timer. Die zou een elektrische auto al een youngtimer status geven na vijf jaar, wat ook een enorme stimulans zou kunnen zijn voor ondernemers om op een EV over te stappen. Dan wordt de youngtimer regeling netjes afgebouwd en vervangen door iets waar het milieu ook blij van wordt.

Breed aandacht schade youngtimer aanpassing

In ieder geval houdt het de gemoederen behoorlijk bezig en staat iedereen en zijn moeder in de campagne en lobby stand. De site ditiseenoverval komt morgen volledig online en heeft als afzender dezelfde mensen als de eerder genoemde advertentie.

Dirk Koppen, eigenaar van Saab Partners, mag het komen toelichten deze middag in de Nationale Autoshow op BNR waar onze @wouter eens diep in deze ellende gaat duiken. En wil je zelf ook wat doen? Dan kun je natuurlijk een petitie tekenen!

Hieronder in de comments kunnen jullie natuurlijk ook los. Wat is jullie mening? Weg met die rijdende fossielen op de weg, of is de youngtimerregeling ook een prima manier om automobiel erfgoed op de weg te houden?

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @baidu