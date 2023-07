Breek: je moet nog langer wachten op je Volvo EX90

De Volvo EX90 loopt vertraging op.

Zit je met smart te wachten op de opvolger van de Volvo XC90? Helaas pindakaas. Je zult nog langer moeten wachten. De nieuwe Volvo EX90 heeft een vertraging opgelopen. Dit jaar ga je de SUV niet op de weg zien.

Het probleem heeft betrekking tot het LiDAR systeem aan boord van de auto. Deze slimme sensoren helpen de hulpssystemen van de auto en om de SUV veiliger te maken. Helaas voor het Zweedse automerk is er een complex software probleem met betrekking tot het systeem. Daardoor is Volvo genoodzaakt de komst van de auto uit te stellen.

De Volvo EX90 verschijnt nu op z’n vroegst in het derde kwartaal van 2024. Dat is nog een hele eind weg. De Zweedse autobouwer neemt geen genoegen met half werk. En ze zitten ook niet te wachten op allerhande problemen die kunnen opduiken mochten ze de EX90 wel op de markt brengen. Kortom, eerst moeten alle issues opgelost zijn. Pas dan gaat het uitleveren van auto’s beginnen.

Volvo EX90 vertraging

Een bittere pil voor Volvo. Met name in de Verenigde Staten, waar straks ook de EX90 geproduceerd gaat worden, zijn de grote modellen een hit. Het merk doet goede zaken in het land met de XC90.

In eerste instantie zou de EX90 eind dit jaar op de markt koen. Nu is duidelijk dat 2023 niet meer realistisch is. Zonder verdere vertragingen zie je de nieuwe Volvo EX90 op z’n vroegst in het najaar van 2024. Nog even geduld dus..

Update:

Volgens Volvo Nederland is de informatie niet correct. Op 11 mei heeft Volvo aangekondigd dat de productiestart van de XC90 wordt vertraagd. Deze tijd is nodig voor de ontwikkeling en het testen van de software. De marktintroductie is daarop aangepast. De productie zal in H1 van 2024 aanvangen.

(via Autonews)