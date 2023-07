Lotus verliest geld, ontslagronde is aanstaande

2022 was een zwaar jaar voor Lotus, financieel gezien. Er gaan mensen hun baan verliezen.

Lotus is begonnen aan een nieuw offensief. Met de Emira, de nieuwe Eletre en een nieuwe hypercar op de horizon heeft het Britse merk grote ambities. Maar het kan nog wel even gaan duren voordat Lotus zwarte cijfers schrijft. 2022 was financieel gezien in elk geval een jaar om gauw te vergeten.

Lotus ontslagronde

De productie van de Elise, Exige en Evora werd stopgezet en de modellen gingen met pensioen. Daardoor verkocht Lotus in 2022 slechts één model in vorm van de Emira. En met één model ga je geen enorme aantallen wegzetten. Vraag dat maar aan Alpine.

Daardoor werden in 2022 maar liefst 62 procent minder auto’s geproduceerd in vergelijking met 2021. Toen bouwde Lotus nog 1.566 auto’s. Ook noteerde het merk in 2022 een verlies van 145 miljoen pond. Dat hakt er wel in zullen we maar zeggen.

Volgens Lotus hebben productieproblemen met tekorten vanuit de industrie te maken. Zo verschijnt de Emira met vierpitter pas dit jaar. Het model had er al moeten zijn. 2023, maar met name 2024 moet een beter jaar worden. Met de Emira (viercilinder, zescilinder) en de Eletre in het gamma.

Tegenover TopGear.com moet Lotus toch hard nieuws brengen. Er gaat een mogelijke ontslagronde komen. Vooral banen binnen de engineer en administratie sector staan op de tocht. Medewerkers in de productiesector hebben niets te vrezen. Met een reorganisatie verdwijnen er zo’n 200 banen.