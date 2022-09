Naam nieuwe XC90 bekend, wordt dus NIET XC90

Vaarwel XC90, hallo veiligste auto ter wereld! De naam van de nieuwe XC90 is bekend.

Het moment dat de nieuwe Volvo XC90 arriveert, komt telkens dichterbij. Gevoelsmatig is het heel erg vroeg dat de nieuwe SUV van Volvo in de showrooms staat. Dat komt waarschijnlijk met name door de eerste generatie.

Die kwam namelijk op de markt in 2002 en kon het uitzingen tot 2015. Dik 13 jaar dus. Het huidige model is er sinds 2015 en is dus nu 7 jaar oud. Meestal gaan grote Volvo’s wat langer mee.

Twee XC90-opvolgers

Er zijn meerdere redenen voor waarom het nu anders is. Ten eerste is Volvo niet meer zelfstandig of van Ford. Onder de nieuwe vleugels van Geely zullen de modellen (hoogstwaarschijnlijk) sneller worden afgewisseld. Logisch, de techniek ontwikkelt zich razendsnel.

De tweede reden is dat er niet een, maar twee XC90-opvolgers komen. De eerste is compleet nieuw en geheel elektrisch. Die is voor ons Nederlanders erg interessant. Volvo zal de huidige generatie ook voorzien van een flinke facelift en deze als PHEV de komende jaren zij aan zij verkopen met het nieuwe model.

Naam nieuwe XC90

Daar konden we je het begin van deze maand al over informeren. Toen was echter nog niet alles bekend en dat is nu wel het geval. De naam was nog een twijfelgevalletje. Het zou gaan tussen EXC90 en Emblema. Het wordt geen van beide, Volvo heeft op Twitter bevestigd dat de naam ‘EX90‘ zal gaan worden.

Ook weten we wanneer de auto onthuld zal gaan worden: 9 oktober. Verder weet Volvo te verklappen dat het de veiligste auto ooit gaat worden. Nu is dat altijd een paradepaardje van Volvo in het algemeen geweest en van de XC90 in het bijzonder. Middels algoritmes en LiDAR probeert de auto voornamelijk crashes te voorkomen.

