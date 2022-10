Volvo Embla wordt EX90: nieuwe CEO legt uit

Volvo plande om ‘echte’ namen te gaan gebruiken en Embla zou de eerste zijn, maar de nieuwe CEO kiest toch voor ‘EX90’.

Verwarring alom: welke naam krijgt de nieuwe Volvo XC90 nou? Blijft het XC90, wordt het Hakan Samuelsson’s droomnaam Embla of is het nou uiteindelijk toch definitief EX90? Twee van die drie antwoorden zijn correct.

XC90 en EX90

Volvo gaat namelijk twee keer de XC90 uitbrengen. Daarover meer toen dit bekend werd en collega @willeme je er alles over kon vertellen. Voor nu even belangrijk: de XC90 wordt grondig gefacelift en leeft door als XC90 met PHEV-motoren, naast een gloednieuwe SUV als elektrische broer die EX90 gaat heten. Van die laatste hebben we de patenttekeningen ook al eens behandeld.

Embla?

Ten tijde van deze patenttekeningen was er een ietwat toevallige aanvraag van Volvo op de naam ‘Embla’. Dat past in het straatje van ex-CEO Hakan Samuelsson, die zei dat Volvo zou afstappen van letters en cijfers als ‘code’ en namen zou gaan gebruiken. Dus leek het evident dat de Volvo EX90 toch Embla zou gaan heten. Dus niet. Samuelsson heeft zijn zitje ingeruild voor een nieuwe CEO genaamd Jim Rowan en die wilde het toch anders doen.

Nieuwe CEO legt uit

Let wel: de naam Embla is dus nergens echt bevestigd, dus je zal Jim Rowan die naam nooit horen zeggen. Wel legt de kersverse CEO uit waarom er gekozen is voor de naam EX90. Het is eigenlijk heel simpel: continuïteit. Een nieuwe naam zal alleen maar voor extra verwarring zorgen, ergens doet de naam Embla dat nu al. EX90 past beter bij de huidige strategie en zal beter passen bij een evolutie van deze namenstrategie in de toekomst. Rowan zegt wel dat een hoop opties de revue gepasseerd zijn, maar EX90 kreeg het laatste woord.

Daar voegt een Amerikaanse Volvo-dealerbaas aan toe dat het voor klanten zo lekker overzichtelijk blijft. Volvo gebruikt al jaren hun letters en nummers (S, V, XC met het serienummer erachter) en een naam als EX90 past hier precies bij. De dealerbaas in kwestie zegt dat het “belangrijker is dat klanten weten waar ze aan toe zijn, dan het opnieuw uitvinden van het wiel.”

ES, EV, EX

Een Duitse Volvo-dealer zegt daar nog over dat het “belangrijkste aspect is dat de auto’s goed zijn en er goed uit zien. Hoe ze genoemd worden wordt nog wel duidelijk.” Het resultaat zou dus zijn dat er naast bijvoorbeeld de S60 en V60 ook een ES60 en een EV60 wordt gebouwd. Wel moet je dan uitkijken voor bijvoorbeeld Lexus, die natuurlijk niet echt blij zal zijn met Volvo’s gebruik van ‘ES’ voor een grote sedan. Wij zijn eigenlijk vooral niet te spreken over de terugkeer van de Volvo ES zonder dat het een tweedeurs shooting brake is. (via Automotive News Europe)