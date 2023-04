Pop champagne achterin de nieuwe Volvo EX90 Excellence

Een Volvo EX90 is al niet karig, maar de Excellence is dé meest luxe Volvo van dit moment.

Je zoekt een grote auto voor je gezin en hond, maar inboeten op luxe staat niet in je woordenboek als CEO van een of ander beursgenoteerd bedrijf? Dan is de Volvo EX90 Excellence echt iets voor jou. Het is een volledig elektrisch slagschip, voorzien van alle luxe die je maar kan wensen.

Volvo EX90 Excellence is er

Het is het topmodel van de EX90 die eind vorig jaar onthuld werd. Het is een limited edition die vandaag gepresenteerd werd aan het publiek op de autoshow in Shanghai. Volvo zet hem zo in markt dat het lijkt te moeten concurreren met bijvoorbeeld een Range Rover. Deze is wel wat hoger in de markt geplaatst en het is de vraag of de Volvo het waar kan maken.

De auto is zo gemaakt dat je eigenlijk achterin moet zitten. Dan ervaar je alle luxe optimaal. Toch is de auto behoorlijk praktisch dat je hem in weekend kan pakken om je kids naar de hockey te brengen. De auto is gelanceerd in China, omdat de markt daar enorm belangrijk voor het merk is en omdat er veel vraag is naar auto’s met chauffeur.

Aanpassingen

Aan het uiterlijk zal je het niet snel zien. Er zijn minimale aanpassingen gedaan, denk aan tweekleurige kleurenschema’s of speciaal ontworpen 22-inch velgen. Dit maakt de auto net iets dikker.

Je moet naar binnen om de echte verschillen te zien en te ervaren. De stoelen op de achterste rij zijn verwijderd en vervangen door twee afzonderlijke stoelen. Natuurlijk uitgerust met comfortabele zachte kussens.

Een ijskoud drankje zegt u? Dat kan. Tussen de twee stoelen zit een koelkast. Ideaal om een goede deal te vieren en een fles champagne te ontkurken. Pas wel op dat je niet morst op de stoelen met op maat gemaakte wolmix of een Nordico-bekleding gemaakt van onder meer textiel en gerecyclede PET-flessen.

Achterin is een aanraakscherm ingebouwd zodat je alles kan bedienen: stoelverwarming en een massagefunctie met vijf verschillende niveaus staan tot je dienst. Je muziek stream je naar het nieuwe Bowers & Wilkins High Fidelity-audiosysteem.

Op de middenconsole zie je ook een Orrefors-kristal. Het is een schakelaar dat een geurdispenser aanstuurt met drie verschillende geuren. Natuurlijk heeft de Volvo ook sfeerverlichting aan boord om de ervaring af te maken.

Technisch gezien is de Volvo EX90 Excellence hetzelfde als alle andere EX90’s. De Excellence komt als eerste op de markt in China, daarna zullen andere landen volgen. Prijzen zijn nog niet bekend.