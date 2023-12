Nieuwe Cadillac SUV heet eh… Visstick

Dat hadden wij ook niet beter kunnen verzinnen: Cadillac heeft hun nieuwste SUV naar een visstick vernoemd.

Wie is er niet groot mee geworden: de visstick. Een stuk heerlijke witte kabeljauw met een krokant laagje er omheen. Het is niet voor niks dat Fish Finger Friday een onofficiële feestdag is in vele huishoudens. Ondanks dat de naam visstick half Engels is, noemen Engelsen de krokante vis namelijk een fish finger, een visvinger. Tsja, pindakaas heeft ook weinig met kaas te maken.

Cadillac Visstick

Waarom deze heerlijke vissnack een eervolle vermelding krijgt op deze donderdagavond? Omdat het nooit in ons opgekomen zou zijn om een auto te vernoemen naar een visstick. Toch is dat gebeurd. Cadillac komt binnenkort met een elektrische SUV op de proppen en hij heet Cadillac Visstick. Vooruit, ze hebben het gespeld alsof je een visstick bij De Librije bestelt: hij heet Cadillac Vistiq.

Vistiq

We zouden zeggen ‘lolligheid omtrent de naam terzijde’, maar er is verder nog niet heel veel te melden over de Cadillac Visstick, eh, Vistiq. Behalve twee afbeeldingen, dat ‘ie voor modeljaar 2026 op de markt komt (dus het najaar van 2025 op zijn vroegst) en dat ‘ie precies tussen de Lyriq en Escalade IQ in gaat zitten. De naam eindigend op ‘iq’ is dan ook de manier waarop Cadillac hun elektrische modellen aanduidt, want naast dit drietal is er ook nog de Celestiq sedan en de Optiq SUV. De naam Escalade was kennelijk te sterk en dat wordt ook niet verbasterd naar Escaladiq of zoiets.

Lyriq Vistiq Escalade IQ

XT6

Qua positionering is het vrij simpel wat betreft de Cadillac Visstick. Hij komt dus tussen de Lyriq en de Escalade IQ in. De Lyriq kun je al vergelijken met een BMW X6 of Mercedes GLE Coupé en de Escalade zit daar dus boven. Bij de modellen op benzine zit er ook nog één model onder de Escalade en dat is de Cadillac XT6. Deze doet wat denken aan de Cadillac SRX die Nederland ook nog kende, maar dan wat forser en met zeven zitplaatsen. De Vistiq lijkt vrij simpel een elektrische versie van de XT6 te worden. Sterker nog, op basis van de afbeeldingen zou het ons niks verbazen als Cadillac hun moderne styling over heeft getrokken op de XT6 en de auto’s qua platform veel delen.

XT6 Vistiq

Verder lijkt de Visstick namelijk qua details op de eerder onthulde IQ-modellen, met een opvallende lichtsignatuur en bijzondere gespleten lichtunits op de achterkant. Het is eigenlijk bijna zonde dat wij alleen kunnen denken aan krokante vis, want tussen de hypermoderne lichting elektrische Cadillacs is de Vistiq eigenlijk best een knappe SUV op een wat meer traditionele manier.

De Cadillac Vistiq komt dus pas over een paar jaar beschikbaar en volgend jaar krijgen we meer details. Wat we wel weten: als je er 20 koopt krijg je er drie gratis en hij heeft nutri-score B. Ook al wil Cadillac een grote rentree maken op de Europese markt, het segment waarin de XT6 (en dus de Vistiq) opereren is niet denderend hier. Of de Visstick naar Nederland komt is dus nog niet bekend, mocht dat wel gebeuren dan zouden wij een naamsverandering suggereren. Anderzijds, Vistiq, het is niet alsof ze hem Viceriq hebben genoemd. Pre-orderen kan op de website van Iglo.