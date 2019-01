BREEK: Lamborghini’s worden exclusief

soort van.

Bij de merken onder de VAG-paraplu is het onderling af en toe een beetje vechten. De Wolfsburgers kunnen zoveel badges op auto’s plakken, dat je je soms afvraagt of daar nog wel toegevoegde waarde inzit. Op kunstmatige wijze wordt er zo goed en zo kwaad als dat gaat afstand gecreëerd. Zo mocht Volkswagen een beetje meer premium worden in de jaren ’90, omdat Seat en Škoda de echte auto’s voor het volk kon leveren. Maar, de Passat B5 schurkte zodoende wel erg dicht tegen de Audi A4 B5 aan. Dat was dan ook weer niet de bedoeling.

In de pikorde van het concern lijkt de boksbeugel momenteel in de hoek te zitten waar klappen vallen. Het merk met de slogan ‘voorsprong door techniek’ wordt voor een belangrijk deel verantwoordelijk geacht voor dieselgate en mag van moedertje Volkswagen voortaan minder goodies ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt Porsche steeds meer een premiummerk voor de massa en neemt het zodoende een deel van de traditionele rol van Audi over. De Cayenne begon die trend, maar inmiddels dragen auto’s als de Macan (rijtest) en Panamera hier ook een flink steentje aan bij.

De keerzijde van die medialle is dat Porsche wel minder exclusief en premium wordt. Maar gelukkig heeft VAG ook nog Lamborghini onder haar hoede. De Italiaanse dochter wordt langzaam maar zeker het nieuwe Porsche, met -jawel- een heuse SUV in het gamma. Afgelopen jaar verkocht het merk wereldwijd reeds 5.750 auto’s, in vergelijking met 3.815 auto’s in 2017. 1.761 units betroffen Uri (rijtest). De groei zal naar verwachting nog even doorzetten, naar zo’n 7.000 auto’s dit jaar en 8.000 auto’s volgend jaar. Maar als die mijlpaal bereikt wordt in 2020, wordt het misschien tijd voor een productiestop, volgens de aimabele Lambo CEO en voormalig Ferrari F1-teambaas Stefano Domenicali. Dat is belangrijk om de exclusiviteit en restwaarde van de auto’s te waarborgen:

I would say if you look now, the residual values of our cars are some of the highest in our segment. I can also say that for us, Ferrari has always been a reference… as well as others in the super sports car segment, but we have already achieved higher residual values for our cars, especially with some of our older models.

Domenicali haalt Ferrari aan als referentiepunt, maar zijn voormalig broodheer heeft onder leiding van wijlen Sergio Marchionne de productielimiet die werd gehanteerd onder Luca di Montezemelo juist laten vieren. Stefano sluit niet uit dat Lamborghini hier tezijnertijd toch ook over na zal denken, waarmee de harde limiet van 8.000 units in de praktijk potentieel uiteen brokkelt als een puike Parmezano:

The other factor that I’m very proud of is the fact that the Lamborghini brand is growing stronger and stronger with the younger generation. It’s one of the reasons why we have to be at the right level when it comes to exclusivity. In fact, I would say that the ‘waiting time’ for a car in the super sports car market is part of the experience, or it certainly has been in the past, but I think with the new-generation of younger buyers, it can be very different because they really don’t place a lot of importance on the heritage of a brand like ours. They are more likely to ask, ‘what is the coolest brand and I want it now’, which means in certain markets our dealers will need to understand their markets, and spec certain cars to cater for what could be more of an impulsive purchase by some buyers.