Tesla-haters ontpoppen zich nu tot ordinaire vandalen

Als je de media mag geloven raakt de wereld verder en verder gepolariseerd en dat heeft doorgaans weinig met batterijen te maken. Nou ja, behalve als we het hebben over Tesla. De EV-pionier weet in de autowereld namelijk als geen ander meningen te verdelen, met rabiate fanb0iZ aan de ene kant en ernstig verzuurde haters aan de andere kant. Wij van autoblog blijven natuurlijk altijd objectief en realistisch in onze benadering van dit soort dingen en hebben altijd veel oog voor de fijne nuances. Wat dat betreft zijn we immer Fair and Balanced, net als Fox News. Droog verslag van feiten, dat is wat we bieden, zonder tendentieuze polemieken.

Wat het gevolg kan zijn als het laatste wel gebeurt ziet men in ‘Murica. Daar koesteren sommigen inmiddels dergelijk negatieve gevoelens jegens Tesla en Tesla-adepten dat er een trend is ontstaan die ICEing genoemd wordt. Het komt erop neer dat bestuurders van met name pickups parkeerplaatsen bij Tesla’s Superchargers innemen zodat Tesla-bestuurders hun auto’s niet kunnen opladen. Sneu gedoe dat mensen met gezond verstand alleen maar kunnen afkeuren dus. Leave @stfu alone!

De eencelligen die hun bestaan alleen maar kunnen voelen door anderen te irriteren zijn inmiddels echter nog een stapje verder gegaan, zo blijkt uit een Twitter-post van Model 3-afficionado Mark Larsen. Een supercharger-station in St. Georges, UT, werd namelijk fysiek slachtoffer van de anti-Tesla brigade:

I saw on a forum our local Superchargers were vandalized last night. @Tesla knows. The bastards tried to cut a cable, then decided to drill into all the plugs instead. Units 1A, 4A & 4B don't work; others do, but just barely. Hope the security cameras recorded the assholes. 😡 pic.twitter.com/X8zo9uNsHB — Mark Larsen (@yanquetino) January 26, 2019

De snodaards hebben getracht een van de kabels door te snijden en enkele gaten geboord in de plugs. Drie van de Superchargers zijn daardoor onklaar gemaakt. Volgens het forum Teslarati is het vandalisme geen alleenstaand incident en worden meer Tesla’s en Superchargers belaagd. Elon Musk heeft inmiddels aangekondigd dat hij denkt over maatregelen in de vorm van een Sentry Mode, een verwijzing naar de filmserie Iron Man.

De Sentry Mode moet Tesla’s beschermen als de eigenaar er geen toezicht op heeft en er wordt onder andere gespeculeerd dat de acht camera’s in de auto als deze stilstaat ingezet kunnen worden om eventueel ongevoeg te filmen. In het geval van vandalisme staan de boefjes dan tenminste met hun lelijke tronies op de gevoelige plaat.