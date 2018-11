VAG laat Audi voorsprong door techniek verliezen

De boksbeugel is de gebeten hond.

Je kon erop wachten. Na de wisseling van de wacht eerder dit jaar bij VAG, moest nieuwe man Herbert Diess natuurlijk op de proppen komen met een geheel nieuw plan om te laten zien dat hij capabel en daadkrachtig is. Het roer op zeer agiele wijze volledig om te gooien door een frisse wind te laten waaien, gecreëerd door flexibele werknemers die continu flikflaks moeten doen, of iets dergelijks.

Afgelopen week deed de nieuwe CEO, die eigenlijk net iets te vroeg bij VAG binnenkwam om niet besmeurd te raken door dieselgate, met een plan op de proppen. En zoals de meeste beleidsplannen van de meeste CEO’s, had je het wel zo’n beetje uit kunnen tekenen. Er zijn eigenlijk slechts twee type CEO’s: zij die focussen op hun product omdat ze weten dat dit uiteindelijk het langere termijn succes van hun toko bepaalt aan de ene kant en de beancounters, die van mening zijn dat ‘hetzelfde’ product blijven verkopen tegen geringere kosten de beste manier is om op korte termijn vette zwarte cijfers te schrijven.

Herbert Diess heeft nu kleur bekend en valt, niet geheel verrassend in deze dure tijden voor VAG, duidelijk in het tweede kamp. Diess’ speerpunten zijn kostenbesparing, samenwerking met andere fabrikanten waar mogelijk, kostenbesparing en Audi verlossen van haar gidsrol binnen het concern. Hadden we al gezegd dat er ook kosten bespaard moeten worden?

We zouden een boom kunnen opzetten over het feit dat kostenbesparing nimmer goed is voor de kwaliteit van het eindproduct, maar in plaats daarvan focussen we even op Audi. Volgens Automotive News en Audi-fansite Fourtitude verliest Audi namelijk standing binnen VAG als een technologie-ontwikkelaar. Pijnlijk, want het merk bezigt nog altijd de slogan ‘voorsprong door techniek’.

Redenen voor deze ommeslag zijn volgens insiders kostenbesparing, maar ook het feit dat Diess VAG meer centraler wil regeren. Tevens zit Audi in een lastig parket om zich te verdedigen, daar het grotendeels de boksbeugel was die de sjoemelsoftware (samen met Bosch) ontwikkelde. Wat de directe gevolgen zullen zijn voor Audi en of ze hiermee een achterstand oplopen ten opzichte van BMW en Mercedes zullen we moeten afwachten. Hoewel cynici zullen zeggen dat de techniek-voorsprong bij Audi zich toch al slechts tot de kekke LEDjes beperkte, had het merk tot op heden binnen VAG bijvoorbeeld de schone taak om autonome auto’s te ontwikkelen. Hoe dat nu verder moet, zal Diess even moeten kortsluiten met de opvolger van de onlangs vrijgekomen jailbird Rupert Stadler.

Bedankt Hans voor de tip!