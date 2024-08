Dit is de snelste gepantserde auto ter wereld

Nu maar hopen dat de accu niet leeg raakt terwijl je beschoten wordt…

We kunnen natuurlijk allerlei flauwe opmerkingen maken over lege accu’s, maar een Lucid Air Sapphire is helemaal geen gekke auto voor een miljonair die vijanden heeft gemaakt. Dit is namelijk een hele luxe en comfortabele auto, en tegelijkertijd is het een van de snelste auto’s ter wereld.

Een gepantserde Lucid Air is daarom een stuk minder gek dan een gepantserde Golf GTI (ja die bestaat) of een gepantserde Ferrari 458 Speciale (ja die bestaat ook). U.S. Armor heeft deze auto nu werkelijkheid gemaakt. Volgens hen is deze Lucid de snelste gepantserde auto ter wereld.

Dat zou best wel eens kunnen kloppen, want het gaat hier om de topversie van de Lucid Air, de Sapphire. En die is bloedsnel. Dankzij drie elektromotoren beschikt deze auto over 1.251 pk en zo’n 1.900 Nm aan koppel. Daarmee zit deze topsedan in 2,0 seconden op de 100 km/u. De range is trouwens ook niet verkeerd, met 700 km.

Dat zijn in ieder geval de waarden voor een standaard auto, maar uiteraard is deze Lucid niet geheel standaard meer. De auto is versterkt met een composiet dat 10 keer sterker is dan ballistisch staal, maar toch 5 keer lichter. Uiteraard is deze Lucid ook voorzien van kogelwerend glas, wat bestand is tegen vuurwapens met een kaliber van .44.

Deze auto is niet bestand tegen grof geschut, maar dankzij de lichtgewicht bepantsering hoeven er weinig concessies gedaan te worden. De bepantsering weegt namelijk maar 174 kg. Aangezien de Lucid Air Sapphire standaard 2.400 kg weegt, snelt dat natuurlijk niks voor. De topsnelheid van 330 km/u blijft daarom ook nog intact.

Bij U.S. Armor kun je overigens ook nog een paar leuke opties bestellen. Denk aan deurgrepen die onder stroom staan, pepperspray en openingen voor een geweer. We missen alleen een draaiende kentekenplaat en een rookgordijn. En als je zwaardere bepantsering wil, dan kan dat overigens ook geregeld worden. Dan maar geen 330 km/u.

En wat kost zoiets…? Dat kunnen we ook vertellen: U.S. Armor vraagt 475.000 dollar voor deze auto. Dat is een meerprijs van 226.000 dollar ten opzichte van een standaard Lucid Air Sapphire. De prijs is dus niet mals, maar goed, veiligheid is ook wat waard natuurlijk.