BREEK: Mercedes dient protest in!

Mercedes dient een protest in, ze zijn het niet eens met de wedstrijdleiding.

De GP van Abu Dhabi 2021 was enorm spannend. Bijna net zo spannend als de Junkyard race. In beide gevallen werd de race gewonnen door een Nederlander. Goed nieuws dus voor mensen met een oranje bril.

Maar bij Mercedes zijn ze er uiteindelijk niet blij mee. Dat komt door de laatste paar ronden. Toto Wolff was over de boordradio al not amused. Maar nu is het hek helemaal van de dam. In plaats van dat Mercedes het verlies accepteert, doen ze wat ze samen met Red Bull Racing het hele jaar hebben gedaan: protesteren!!

Mercedes dient protest in

En Mercedes voegt de daad bij het woord. Ze hebben namelijk officieel een protest ingediend.

Op basis van artikel 48.8 van het reglement staat het namelijk volgende:

No driver may overtake another car on the track, including the safety car, until he passes the Line (see Article 5.3) for the first time after the safety car has returned to the pits. FIA reglement 48.8

Daarnaast beroepen ze zich op Artikel 48.12:

Any cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the led lap and the safety car. FIA reglement 48.12

Gelapte auto’s achter de safetycar

Mercedes valt over het feit dat de gelapte auto’s weer voorbij de safetycar mochten gaan. Aanvankelijk zei Michael Masi dat de gelapte auto’s ACHTER de safetycars moesten blijven. Vervolgens zei dezelfde Michael Masi dat het wel mocht.

In hoeverre het protest zin gaat hebben, valt nog te bezien. Ze kunnen niet de race opnieuw houden of iedereen weer loslaten op ronde 56. Maar de strijd gaat nog door na de laatste race dit seizoen.

Als we meer weten, houden we jullie uiteraard op de hoogte!