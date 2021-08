Drama voor Formule E: Mercedes stopt officieel

Ook Mercedes kapt officieel met de Formule E. Drama voor de Formule E!

De toekomst mag voor velen dan elektrisch zijn, in de motorsport is dat niet het geval. Steeds meer merken verlaten namelijk deze vorm van sport. Dit jaar gaven en Audi en BMW al aan er geen heil meer in de Formule E te zien. Het hing al een tijdje in de lucht, maar ook nu is Mercedes er klaar mee. Dat melden ze op hun website.

Dat is opmerkelijk om meerdere redenen. Ten eerste omdat ze het dit jaar uitstekend deden. Vorig jaar ging het nog met vallen en opstaan. Dit jaar echter pakte de Nederlander Nyck de Vries de rijderstitel. Ook vreemd is het omdat Mercedes aangeeft dat ze graag willen focussen op de ontwikkeling van elektrische straatauto’s. Mercedes blijft wel benzinemotoren leveren voor de F1 en zelfs het F1-team blijft bestaan. Principieel zijn moet je altijd doen wanner het je uitkomt, nietwaar?

Kans

Zelfs wij bij Autoblog hebben de Formule E een kans gegeven door het een seizoen lang te volgen. De eerste paar jaren was het nog echt een beetje amateuristisch met auto’s wisselen in plaats van bijtanken en de vele stunts die mogelijk waren met de botsauto’s. Maar vorig jaar (en ook dit jaar) was het een vermakelijke raceklasse met veel potentie.

Maar langzaam maar zeker kwamen er meer en meer fabrieksteams bij. Ook qua coureurs ging het de goede kant op. Ja, in veel gevallen gaat het om het tweede garnituur in vergelijking met de F1, maar er waren veel ex-F1 coureurs en voldoende rijders die beter zijn dan Nikita Mazepin.

Ook Stoffel Vandoorne moet sollicitatiebrieven de deur uit sturen.

Drama voor Formule E

Nu Mercedes is uitgestapt, is het een beetje dun gezaaid qua fabrieksteams. Het extreem succesvolle DS Techeetah is nog aanwezig, evenals Porsche en Jaguar. Het is wel apart dat veel merken er nu uitstappen. Formule 1 is voor veel merken te duur. Daarnaast ontbreekt de relevantie met de straatauto’s. Dus nu benzine helemaal ‘uit’ is, is het zonde en vreemd dat de merken OOK de Formule E links laten liggen.

Wat er gaat gebeuren met Nyck de Vries is niet bekend. Wellicht dat hij elders een zitje kan vinden. Een andere goede optie is om bij Williams George Russell te vervangen. Dan hebben we twee Nederlanders in de Formule 1.