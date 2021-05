Romain Grosjean keert terug in de Formule 1 voor Mercedes - Autoblog.nl

Voor het eerst sinds zijn crash in Bahrein zal Romain Grosjean plaatsnemen in het stoeltje van een Formule 1-auto.

Hoge snelheid kan gevaarlijk zijn als je onvrijwillig met een harde klap tot stilstand komt. En toch kijken we dolgraag naar de Formule 1, waar de snelheden oplopen tot boven de 300 km/u. Wij kijken er niet alleen graag naar, de F1-coureurs stappen dolgraag in hun auto. Ook na ernstige gebeurtenissen.

Romain Grosjean ontsnapte aan de dood na een bizarre crash in Bahrein. De beelden kunnen we nog allemaal herinneren. De Franse F1-coureur had geen contract voor dit seizoen. Naar aanleiding van de verwondingen was dit tevens zijn laatste meters in een Formule 1-auto. Misschien zou je denken dat Grosjean na zo’n geluksmoment niet meer in een F1-auto wil zitten. Nou, dan heb je het mis. Romain Grosjean is een coureur in hart en nieren en stapt maar al te graag weer in zo’n bolide.

Een nieuw contract zit er voor de voormalige Haas-rijder niet in. Wél keert Romain Grosjean terug in de Formule 1. Vandaag is bekendgemaakt dat de coureur over een maand in een F1-auto stapt. En wat voor één. Grosjean mag een demo run doen in zijn thuisland Frankrijk in de Mercedes W10, de kampioensauto van Lewis Hamilton. Daarna volgt een testdag op Circuit Paul Ricard. Romain Grosjean in een outfit van het Mercedes F1-team. Wie had dat ooit gedacht. Het gaat hier om een eenmalige actie van Mercedes. In een reactie zegt Grosjean ontzettend dankbaar te zijn voor deze kans die hij van het Formule 1-team van Mercedes krijgt.