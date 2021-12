Toto Wolff krijgt de ziekste burn van het jaar van de FIA

Verliezen vandaag in de laatste ronde deed natuurlijk pijn. Maar de ziekste burn van het jaar die Toto net kreeg van de FIA, pfoe. We hopen maar dat de beste man er ooit weer bovenop komt.

Tsja wat was dit nou zeg wat we net gezien hebben? Eigenlijk keken we naar de start de hele tijd naar wat een verloren race leek voor Max Verstappen. Natuurlijk hoop je dat er nog wat verandert, leef je op als Perez het vlammetje van de hoop levend houdt en is het pas over als de voluptueuze mevrouw zingt. Maar net als in de laatste races leek het verhaal van de race dat Verstappen heel snel was, doch Hamilton gewoon nog net wat sneller.

Alles veranderde door een wonder in de laatste rondjes. Latifi klapte de muur in en Max zal de Canadees nooit dankbaarder geweest zijn dan vandaag. Toen was het hopen, vrezen, jubelen en alles tegelijk. Ging de race nog van start? Mochten de coureurs tussen Hamilton en Verstappen de safetycar inhalen? In eerste instantie was het oordeel van de wedstrijdleiding nee. Maar op een of andere manier werd het op het laatste moment ja. Toen was het eigenlijk al gebeurd. Je wist op dat moment ‘no way dat Verstappen dit niet afmaakt’.

Toto Wolff kon het echter niet geloven. Hij had eerder ook al op de lijn gezeten over het eventueel in de baan brengen van een safetycar. Dat was allemaal achter de rug en overleefd en toen ging het alsnog. Je kan je voorstellen dat Toto uitermate zuur was na de race. Maar FIA wedstrijdleider Michael Masi had daar na alle ophef van de laatste weken, duidelijk even geen geduld meer voor. Op het verzoek van Toto om de uitslag terug te draaien naar een ronde voor de laatste ronde, antwoordde Masi ietwat snibbig:

Toto, it’s called a motorrace, okay? Michael Masi, geen wedstrijdleider van de lokale bingo

Wolff was hierdoor duidelijk even uit het veld geslagen en kwam niet verder dan een verdwaasde ‘Sorry?’ Hierna draait Masi de verbale dolk die hij net in het hart van Toto stak nog even naar links en daarna naar rechts om:

We went car racing. Michael Masi, is helemaal klaar met het jaar

Het laatste woord zal hier ongetwijfeld nog niet over gezegd zijn. Zo heeft Mercedes al aangekondigd naar de stewards te gaan. Aanstaand Mercedes-coureur George Russell heeft zelfs ook al van zich laten horen. Hij vindt het een schande wat de FIA vandaag heeft laten zien ten nadele van zijn broodheer Mercedes.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

Maar goed, het is niet per se een goede reden, maar omdat de hele wereld nu gekeken heeft naar Max die kampioen is, kunnen we ons niet voorstellen dat daar aan gemorreld wordt. Belangrijker is dat we daar ook inhoudelijk geen reden voor zien. Straatfeest!