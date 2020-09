BREEK: Nieuwe S-Klasse lekt op het internet - Autoblog.nl

De nieuwe S-Klasse lekt op het oude vertrouwde internet! Stagiairs ook altijd…

Voordat de onthulling officieel plaatsvindt, zijn de eerste afbeeldingen van de nieuwe S-Klasse gelekt. Of het nu komt door incompetente Daimler stagiairs of juist stagiairs die voor ons werken, laten we in het midden, maar we hebben een setje afbeeldingen voor je!

Das Beste oder Nichts

Het is de auto die alle andere auto’s overbodig maakt. De nieuwe S-Klasse moet die traditie voort zetten. De auto die staat voor de Mercedes-slogan Das Beste Oder Nichts. Op een krokante W220-generatie zijn het bijna altijd de beste auto’s ter wereld geweest, als je kijkt naar de hoeveelheid gagdets, primeurs, de bouwkwaliteit, het ultieme comfort en de verrassende prestaties.

W223-generatie

Van de nieuwe W223-generatie Sondern-klasse verwachten we wederom een hele hoop. Het is de eerste nieuwe Mercedes S-Klasse sinds 2005. De W221 en W222 generatie waren stiekem dezelfde auto. Voor de verkoopcijfers maakte het niet, de S-Klasse bleef onverminderd populair. Als je een grote en luxe sloep wil, koop je een S-Klasse. De A8 en 7 Serie zijn voor de merkfanaten en de mensen die iets minder gevoelig zijn voor imago.

Statement

Met de S-Klasse maak je namelijk een statement. Dat je goed aan het boeren bent of ooit goed geboerd hebt. Niet heel erg bescheiden, maar moet je bescheiden zijn over het feit dat je hard werkt, wat erft of juist goed kan voetballen? Precies.













GM Inside News

Via GM Inside News (of all places!) vonden we de afbeeldingen van de nieuwe Mercedes-Klasse. Het is duidelijk te zien dat Mercedes-Benz zijn huisstijl voortzet met de S-Klasse. Wel is het prettig om te zien dat de auto iets minder kitscherig is dan het uitgaande modellen. Iets minder chroom, iets meer ronde vormpjes en iets minder pastelkleuren.

48V-ondersteuning

In technisch opzicht is er officieel nog niets bekend, maar reken op zes-in-lijnmotoren en achtcilinders, beide met 48V-ondersteuning. Ook zullen er diverse bijzondere uitvoeringen komen van AMG (S63 en S73) plus de verplichte Maybach-varianten.

De officiële onthulling van de nieuwe Mercedes S-Klasse volgt vanmiddag om 14:00.