Vaker naar de garage voor een onderhoudsbeurt - Autoblog.nl

De Aftersales Monitor laat zien: vorig jaar waren Nederlanders vaker bij de garage te vinden dan ooit tevoren.

Een beurtje, een keuring, een kleine reparatie of alledrie. Je moet de auto daar, tenzij je zelf een Handige Harry bent, langs de dealer of garage brengen. Vorig jaar deden Nederlanders dat meer dan ooit. Dat blijkt uit de vandaag vrijgegeven Aftersales Monitor van de RAI Vereniging.

Niet eerder brachten zoveel Nederlanders een bezoek aan de werkplaats in vergelijking met voorgaande jaren. De cijfers laten zien dat particuliere personenauto’s in 2019 maar liefst 17,9 miljoen naar een werkplaats zijn gebracht. Sinds 2009 wordt er actief bijgehouden hoevaak Nederlanders zijn te vinden bij een werkplaats van een dealer of garage.

De Aftersales Monitor cijfers van 2019 tonen een stijging van 11 procent in vergelijking met 2018. In dat jaar waren er 16,2 miljoen afhandelingen van een auto bij de werkplaats. Dit jaar zullen de cijfers er heel anders uitzien. Nederlanders werken veel meer vanuit huis, waardoor auto’s meer stilstaan. Daardoor zijn er minder onderhoudsbeurten nodig.

Ook kan het zo zijn dat mensen een onderhoudsbeurt uitstellen om geld te besparen in deze tijden. In 2019 gaven Nederlanders gemiddeld 461 euro uit voor een bezoek aan de werkplaats. Al die bezoeken vorig jaar waren goed voor een opbrengst van in totaal 3,95 miljard euro, aldus de Aftersales Monitor.