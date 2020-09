Meer occasionverkopen, maar wat koopt iedereen eigenlijk? - Autoblog.nl

Het kopen van een tweedehands auto is hot dit jaar. Welke occasions zijn nu echt populair? De occasionverkopen brengen het in beeld.

Met de trein blijven reizen, of toch een tweedehandsje op de kop tikken? Het najaar is begonnen en dus hebben velen nagedacht over de vorm van reizen na de vakantieperiode. Het kopen van een occasion is populair en overstijgt vooralsnog de cijfers van vorig jaar.

Occasionverkopen

In augustus werden 106.000 occasions verkocht. Dat is een stijging van 1,9 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden, aldus BOVAG en RDC. Sinds juni er sprake van een aardige stijging als het gaat om de verkoop van tweedehands auto’s. Die stijging is in augustus dus doorgegaan. Tot nu toe zijn er 860.170 occasions verkocht. Dat is 2.000 meer als je de cijfers vergelijkt met vorig jaar.

In 52.000 gevallen betrof het een verkoop vanaf een BOVAG-bedrijf. 57.686 gevallen betroffen een onderlinge particuliere verkoop. Meer dan de helft van de gevallen, ruim 63 procent, betreft een occasionverkoop tussen bedrijven.

Wat koopt iedereen eigenlijk?

Maar ja, wat kopen we met z’n allen dan precies? Volkswagen is tot nu toe met 104.000 verkopen het sterkste vertegenwoordigd. Dit zijn de verkopen van januari tot en met augustus 2020. Op nummer twee staat Peugeot met 71.000 verkopen. Plaats drie is voor Opel met 66.000 verkopen. Op vier treffen we Renault, goed voor 63.500 verkopen. Hekkensluiter van de occasionverkoop op plaats vijf is Ford: 58.000 verkopen.

De Golf (31.000) en Polo (28.000) zijn de populairste modellen. Daarna volgen de Opel Corsa en Renault Clio (bijna 19.000) en Ford Fiesta en Focus (ongeveer 17.000)

BOVAG durft nog geen voorspelling te doen voor de rest van het jaar met betrekking tot de occasionverkopen. De groep die een occasion zocht als alternatief op het openbaar vervoer heeft inmiddels een auto, denkt de organisatie. De kans bestaat dus dat er de aankomende maanden een dipje ontstaat in vergelijking met de afgelopen drie maanden.