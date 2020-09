De nieuwe Mercedes S-Klasse is officieel - Autoblog.nl

Hij is nu echt helemaal officieel, de nieuwe Mercedes S-klasse

Als je nog op zoek bent naar een leuk boek voor een vriend of vriendin hebben we een aanbeveling voor je. Print het internationale persbericht uit van de nieuwe Mercedes S-klasse, maak er een boekje van en geef het weg. Serieus, met 75 pagina’s heb je een hoop stof om door te nemen.

De S-klasse is natuurlijk hét visitekaartje van Mercedes-Benz. Logisch dat de Duitsers alles uit de kast hebben getrokken om het model te presenteren. In vergelijking met zijn voorganger heeft Mercedes een gedurfde evolutie van het design doorgevoerd. De één zal het fantastisch vinden. De ander had liever dat Benz het bij het oude had gehouden.

Het is een formaat van een auto, letterlijk. De nieuwe Mercedes S-klasse is bijna 5,18 meter lang. Dat is 54 mm langer in vergelijking met zijn voorganger. De wielbasis bedraagt 3,1 meter. Verder is de S-klasse 1,95 meter breed, wat ook weer een kleine toename is. Daarnaast is de auto 10 mm de hoogte in gegaan met een afmeting van 1,50 meter in totaal.

Interieur

Zo nieuw als het uiterlijk is, zo nieuw is het interieur. De vorige generatie had twee horizontale schermen lopen die als het ware in het dashboard zijn verwerkt. Nu zit daar nog maar één groot scherm. Het andere scherm betreft een verticale variant in het midden. Dat principe kennen we natuurlijk van een merk als Tesla. Er zijn nog maar een paar fysieke knoppen te vinden in de nieuwe Mercedes S-klasse.

Nieuw op de S-klasse is de introductie van de tweede generatie MBUX. Dit brengt een aantal nieuwigheden met zich mee. Zo kan er voor het eerst een 3D effect worden gecreëerd met het 3D-bestuurdersdisplay. Mercedes zegt een diepte-effect te hebben weten te maken, zonder dat daar een 3D-bril voor nodig is.

Optioneel kun je nu ook twee verschillende head-up displays (HUD’s) krijgen. Het grotere head-up display is bedoeld om augmented reality (AR)-content weer te geven. Dan krijg je bij het navigeren bijvoorbeeld geanimeerde afslagpijlen te zien. Dat kennen we al van de E-klasse in het scherm, maar met een HUD komt het voor je neus tot leven. Volgens de Duitse autofabrikant kan het beeld virtueel worden weergegeven tot een afstand van 10 meter. Daarmee komt de weergave ongeveer overeen met dat van een 77-inch scherm.

Motoren

Het aanbod bestaat uit een aantal zescilinder-in-lijn benzine- en dieselmotoren. Een V8 behoort ook tot de mogelijkheid. In 2021 volgt een plug-in hybrid waarmee je volgens Mercedes 100 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Een V12 gaan we met deze generatie niet zien.

Instappen doe je met de S350d. Je hebt dan 286 pk en 600 Nm koppel. Een stapje daarboven zit de S400d met 330 pk en 700 Nm koppel. Dan volgt de S450 met 367 pk en 500 Nm koppel. Het voorlopige topmodel is de S500 met 435 pk en 520 Nm koppel. Daarmee sprint je in 4,9 seconden naar de 100. Alle modellen hebben een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

De marktintroductie van de nieuwe Mercedes S-klasse volgt medio september in Duitsland. Vanaf december kun je het model bewonderen bij de showroom. China en de Verenigde Staten volgen in 2021. Prijzen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.

Dit artikel is een update van een eerder gepubliceerd stuk