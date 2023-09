BREEK: Oscar Piastri maakt toekomst bekend

Oscar Piastri maakt de toekomst bekend. Zullen ze leuk vinden bij Alpine.

het is de sensatie van 2023: Oscar Piastri. Nou ja, eigenlijk was het al de sensatie van 2022. Het Alpine F1 Team zat met een enorm luxe probleem. Enerzijds hadden ze de uitstekend presterende Fernando Alonso nog in de auto zetten en anderzijds Oscar Piastri die al panklaar was om zijn Formule 1-debuut te maken. Daartussen in zat dan nog Esteban Ocon.

Uiteindelijk ving Otmar Szafnauer bot bij beiden. Alonso ging naar Aston Martin Racing om daar Lance Stroll overbodig te maken. Naar aanleiding van die bekendmaking maakte Alpine bekend Oscar Piastri in te zullen zetten. Piastri had inmiddels zelf al een deal met McLaren Racing in kannen en kruiken omdat het hem allemaal te lang duurde.

Toekomst Oscar Piastri: het is nu bekend

Zijn boude actie is overigens niet onterecht, want het de Australiër is een aanwinst voor de Formule 1. Nyck de Vries mocht na 10 races vertrekken en Logan Sargeant voegt niet heel erg veel toe (ten opzichte van Nicholas Latifi), maar Oscar Piastri lijkt overduidelijk uit het juiste racehout gesneden te zijn.

Goed nieuws: McLaren heeft hem vastgelegd voor langere tijd. Aanvankelijk liep zijn contract af tot en met 2024, maar dat is nu verlengd. Oscar zal bij McLaren blijven tot en met het seizoen van 2026. Hij heeft dus nog eens twee jaar erbij getekend.

Beste rijdersduo voor de toekomst

Hiermee lijkt McLaren een geweldige zet te hebben gedaan. Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft McLaren een van de beste rijdersduo’s. Jazeker, bij Mercedes en Ferrari geldt dat ook, maar daar zijn de heren al ietsje ouder. Voor de toekomst heeft McLaren dus het beste rijdersduo, schatten wij zo in.

Het zorgt er ook voor dat ze bij Red Bull serieus moeten nadenken over wie ze naast Verstappen zetten. Norris en Piastri werden in de wandelgangen genoemd, maar met zulke dichtgetimmerde contracten voor langere tijd lijken deze twee talenten niet op de shortlist te kunnen staan.