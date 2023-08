Video: Ricciardo breekt pols tijdens crash, mist GP Zandvoort

Daniel Ricciardo mist een bocht tijdens vrije training 2 en vergeet zijn handen van het stuur te halen. Au!

Tien minuten in de tweede vrije training gaar het mis als Oscar Piastri zich verslikt in de Hugenholtzbocht en zijn auto in de vangrail parkeert. Daniel Ricciardo die daarna op de bocht afkomt, mist de gele vlag en schrikt van de McLaren die stuk staat te zijn in de bocht en zet ‘m vervolgens ernaast in de muur. Alleen vergeet Ricciardo zijn handen van het stuur te halen tijdens de crash.

Hopelijk kan hij dit weekeinde nog wel vervolgen. Morgen staat de kwalificatie op de planning en zondag de race natuurlijk. Daniel Ricciardo zou inmiddels met zijn arm in een mitella het circuit in Zandvoort hebben verlaten en onderweg zijn naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

Later werd bekend dat na dit onderzoek het niet best gesteld was met Danny Ric. Hij heeft zijn pols gebroken en kan dus niet meedoen aan de GP. Geen fijne terugkeer voor de Australische coureur. Red Bull- en Alpha Tauri-junior Liam Lawson neemt het stokje van hem over dit weekend.

