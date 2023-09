Nieuwe elektromotor en accupakket Enyaq iV (286 pk!)

Er is nu iets meer range en veel meer vermogen dankzij een nieuwe elektromotor en accupakket voor de Enyaq van Skoda.

Nog niet zolang geleden dacht dat Volkswagen het een goed idee was om de ID.4 en ID.5 te voorzien van nieuwe motoren en batterijen. Nu is het de beurt aan de volgende telg van de MEB-familie, de Skoda Enyaq. Deze auto is in Nederland immens populair.

Het is een grote familie-crossover die eigenlijk aan de meeste eisen voldoet. De auto is er sinds 2021, maar zoals jullie weten staat de techniek niet stil. Zeker niet op het gebied van elektromotoren, accu’s en de daarbij behorende efficiency.

Nieuwe elektromotor en accupakket voor Skoda Enyaq

Het grootste nieuws is de nieuwe motor voor de versie met de 77 kWh-batterij. Deze heeft nu geen 204 pk, maar maar liefst 286 pk. Dat is een stijging van maar liefst 50 kW! De Skoda Enyaq was nooit echt een trage auto, alhoewel 8,8 seconden naar de 100 km/u niet bloedstollend is voor een EV. Met de nieuwe motor is ‘ie absoluut aanzienlijk vlotter. Van 0-100 km/u seconden accelereren duurt nu slechts 6,7. Dus ongeveer op het niveau van een Skoda Octavia RS Combi, zeg maar.

Maar wacht Václav, er is meer! De nieuwe accu meet weliswaar eveneens 77 kWh, maar is op twee punten verbeterd. Zo is de range groter geworden en zijn de laadtijden gedaald. Op een volle accu haal je nu 565 kilometer, 20 kilometer meer dan voorheen. Van 10-naar 80% laden duurt nu zo’n 25 minuten. Dat is ongeveer de tijd die je nodig hebt om een vers broodje en soepje van La Place weg te verorberen, zeg maar.

Ook de Enyaq iV RS met nieuwe accu

Mocht je je rijbewijs niet zo boeiend vinden, is er ook een Skoda Enyaq iV RS. RS betekent bij Skoda iets anders dan Ford, Porsche, Kia of Renault. Het is meer als een Audi RS: capabel, comfortabel en snel. Qua vermogen zit het goed, want de motor voor en achter zijn gezamenlijk goed voor 340 pk. Op een volle accu haal je 547 km dankzij de nieuwe 77 kWh-accu.

Prijzen Enyaq

Alle technisch bijgepunte Enyaqs zijn nu te bestellen bij de betere Skoda-dealer. De versie met 77 kWh-accu is 1.000 euro duurder gewonnen. Dat betekent dat je 82 pk krijgt 1.000 euro, een goede deal! Vanaf 49.900 staat de auto voor de deur. Wil je een luxere Business Edition Plus, dan betaal je 52.990 euro.

De sportieve Sportline (die je op de afbeeldingen ziet) kost 54.990 euro. Wil je de ‘coupé’ (technisch gezien geen coupé, overigens), dan moet je 3.000 euro meer betalen ten opzichte van de Enyaq SUV (technisch gezien geen SUV, overigens). Uiteraard is de gewone Enyaq ook leverbaar met de ‘oude’ 60 kW-batterij, die is er vanaf 44.900 euro.

En de concurrentie dan?

Uiteraard checken we ook de prijzen van enkele concurrenten c.q. alternatieven voor de Skoda Enyaq.

In vergelijking met de concurrentie is de Enyaq nog altijd een goede aanbieding. het is de goedkoopste MEB-crossover van de VAG-stal, zonder dat ‘ie als de goedkoopste aanvoelt. Wel is de Tesla een ijzersterke aanbieding als het gaat om prestaties en prijs.