McLaren zaagt coureur door midden met brief aan medewerkers

McLaren heeft haar medewerkers per brief laten weten dat een coureur contractbreuk gaat plegen.

Een contract in de Formule 1 heeft altijd al een dubieuze waarde gehad. Het verleden leert dat als een coureur dan wel team af wil van zijn deal, er manieren gevonden worden dat voor elkaar te krijgen. Zij het met een afkoopsom in een van beide richtingen, wat ouderwetse handjeklap (Sainz naar Renault zodat Red Bull het contract om Renault-motoren af te nemen een jaar voortijdig kon lozen), of een maas in de ‘wet’.

Alleen al in de afgelopen twee seizoenen hebben we dit weer enkele keren gezien. Nyck de Vries had immers in theorie een deal om twee jaar voor (een team van) Red Bull te rijden. Hij gaat nu een cursus doen aan Harvard. En bij McLaren zou dit jaar eigenlijk Ricciardo nog rijden. Maar hij werd vervangen door Piastri, die op zijn beurt op handige wijze ontkwam aan de puinhopen van blauw/roze.

Opvallend genoeg is McLaren dus betrokken bij twee van deze kwesties voor de prijs van één. Je zou dus verwachten dat het team het als geen ander moet begrijpen als een coureur voor eigen belang gaat. Doch dit begrip lijkt ver te zoeken, nu coureur Alex Palou kennelijk het goede schip McLaren gaat verlaten.

Alex Palou is een jonge Spanjaard die net als Rinus van Kalmthout wijselijk besloot zijn heil al vroeg in de Verenigde Staten te zoeken. De opstapklasses daar zijn ook niet lekker goedkoop om mee te doen, maar een stuk voordeliger dan in Europa dezer dagen. Palou slaagde erin om samen met Veekay de ladder naar de IndyCar te bestijgen. De twee hadden lange tijd vrijwel identieke resultaten, totdat Palou zich verder ontwikkelde en kampioen werd in 2021. Iets waar Veekay, mede door het feit dat hij voor een kleiner team rijdt, alleen nog van kan dromen.

McLaren honcho Zak Brown heeft de visie om de F1 en de Amerikaanse racerij weer dichter bij elkaar te brengen. Zodoende is Palou ook meermaals in verband gebracht met een overstap naar het McLaren F1 team. De Spanjaard rijdt in de IndyCar rond voor team Arrowhead SP McLaren. Hij testte begin deze zomer ook al een keer voor team oranje. Maar met Norris en Piastri in de twee F1 auto’s van Macca, lijkt er voor de nabije toekomst geen realistische kans te zijn voor iemand anders. Palou moest het doen met een reserverol en wellicht sporadisch een optreden in de vrije trainingen.

Dan zou je dus tot in lengte van dagen lekker kunnen blijven rondcruisen op de Amerikaanse circuits. Maar de inmiddels 26-jarige Palou heeft toch kennelijk de brandende ambitie om zich met de besten en Lance Stroll te meten in de koningsklasse. McLarens Zak Brown heeft namelijk een opmerkelijke mail aan medewerkers gestuurd, met daarin de volgende teksten:

Alex has no intention of honouring his contract with the team next year. This is incredibly disappointing considering the commitment he has made to us both directly and publicly and our significant investment in him based on that commitment. Zak Brown, is niet boos maar teleurgesteld

Palou heeft kennelijk ook meteen maar afscheid genomen van zijn management, dat eveneens niet blij is:

Monaco Increase Management is bitterly disappointed to learn about Alex Palou’s decision to break an existing agreement with McLaren for 2024 and beyond. Together, we had built a relationship that we thought went beyond any contractual obligation and culminated in winning the 2021 IndyCar crown and tracing a path to F1 opportunities. Life goes on and we wish Alex all the best for his future achievements Monaco Increase Management, is ook wel een beetje boos naast teleurgesteld

Eerder was McLaren nog erg in zijn nopjes met Palou, nadat die laatste ironisch genoeg topteam Chip Gannassi Racing de bons gaf. Ook dat gebeurde middels een contractbreuk die beide partijen inmiddels geschikt hebben.

Enfin, Palou lijkt hier dus hoog spel te spelen. Hij heeft nu twee goede teams in de IndyCar-serie tegen de borst gestuit. Tegelijkertijd heeft hij nog geen bevestigde deal om volgend jaar F1 te rijden. Naar verluidt is Helmut Marko geïnteresseerd, evenals Williams. Maar ja, durf maar eens te gokken op die twee paarden…

In het voordeel van Palou spreekt dat hij ook dit jaar met vier races te gaan afstevent op de titel. Misschien denkt hij zodoende dat hij op basis van kwaliteiten toch wel weer ergens op zijn pootjes terecht zal komen. Kennelijk is dit nu de nieuwe normaal in de racewereld. Niet alleen is een contract het papier niet waard waar het op geschreven is. Maar het feit dat dat zo is, wordt ook nog publiekelijk uitgespeeld via de media.