BREEK: Racing Point kiest voor Hulkenberg - Autoblog.nl

Net als de regen hing het al in de lucht na VT3. Inmiddels is het officieel: Hulkenberg racet weer voor Racing Point. Nu alleen die regen nog even…

Het F1 weekend op de Nürburgring is een beetje apart begonnen. Gisteren had in het teken moeten staan van Mick Schumacher, die samen met F2 rivaal Callum Illot zijn F1 debuut zou maken in de eerste vrije training. Dat ging echter niet door. Het was zo mistig in de buurt van de ‘Ring dat de traumahelicopter niet op kon stijgen. Kijkers van de trainingen zagen zo een paar uur gras groeien zonder beloning. Beide trainingen werden uiteindelijk namelijk volledig afgeblazen.

Vanochtend kon er gelukkig wel gereden worden in de derde vrije training. Daarmee is de race van dit weekend onbedoeld een testcase geworden voor de race op Imola. Daar staan de vrijdagtrainingen namelijk sowieso niet op het programma. Maar hoewel de coureurs dus nog veel werk moesten verzetten, kwam Lance Stroll niet in actie. De Canadees was ziek, zo luidde de officiële lezing.

Uiteraard denken we in deze tijden dan meteen aan Corona. Het is echter nog niet bekend of dat het probleem is voor Stroll. Hij kan natuurlijk ook gewoon een griepje hebben. Saillant detail is wel dat de enige coureur op de grid die tot op heden positief is getest op Corona Strolls teammaat Perez is. Maar goed, met speculeren over de toedracht begeven we ons op ijs dat vrijwel net zo glad is als het circuit (hopelijk) dit weekend.

Door Perez’ malheur eerder dit jaar heeft Racing Point wel de luxe dat ze al een invaller hebben laten rijden in de vorm van Nico Hülkenberg. Toch was het even de vraag of de Hulk dit keer wederom zou invallen als Stroll niet zou kunnen rijden. Stoffel Vandoorne was als testrijder van Mercedes en McLaren ook een optie. Inmiddels weten we echter meer: Stroll kan inderdaad niet rijden en de Hulk komt in vliegende vaart naar het circuit toe om hem te vervangen.

Hulkenberg wordt zo dus herenigd met Perez als teammaat. In hun eerdere periode samen bij Force India waren de twee erg aan elkaar gewaagd, hoewel Perez uiteindelijk net de edge leek te hebben. Stroll-haters zullen zeggen dat Racing Point nu de beste line up van het jaar heeft. Maar goed dat moeten we even afwachten. Natuurlijk is de voorbereiding voor Nico op deze manier niet optimaal geweest.

Rest ons alleen nog beterschap te wensen aan Lance Vance Dance. Waarvan akte.