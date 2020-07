BREEK: Sergio Pérez mist GP Engeland

De Mexicaan Sergio Pérez mist de GP van Engeland dit weekend.

Nog voordat het vierde raceweekend van start gaat, is er meteen een huishoudelijke mededeling. Na wat geruchten en onzekerheid is het hoge woord eruit: Sergio Pérez mist de GP van Engeland. Dat meldt Racing Point.

Getest

Het gehele F1-circus wordt bijna constant getest op het coronavirus. Ondanks dat er geen publiek en pers aanwezig is, zitten de medewerkers van alle teams relatief dicht bij elkaar op de huid. De mondkapjes zijn er dus niet allen c.q. zozeer om een statement te maken, in dit geval schijnen ze ook daadwerkelijk een functie te hebben.

Positief

In de afgelopen weken zijn er in totaal drie mensen positief getest op het coronavirus. In twee gevallen ging het om personeel in Hongarije. De derde is helaas Sergio Pérez. Pérez was al eerder in quarantaine geplaatst. In eerste instantie was de uitslag bij zijn test onduidelijk. Na nog een test bleek hij wel het coronavirus te hebben. Met Checo is op dit moment alles verder in orde, hij schijnt op dit moment geen lichamelijke ongemakken te vertonen. De FIA is direct een uitgebreid contactonderzoek gestart.

Esteban Gutiérrez

Dan is het even de vraag wie Sergio Perez gaat vervangen. Het BWT Racing Point team heeft twee reserverijders in de vorm van Esteban Gutiérrez (MEX) en onze vriendelijke zuiderbuur Stoffel Vandoorne. Guitérrez is nu al een paar jaar reserve en testrijder bij Mercedes. In 2016 reed hij voor het laatst in de Formule 1 voor Haas. In 2017 heeft hij nog meegedaan aan de Formule E, waar de Mexicaan 3 races reed voor het Techeetah-team. Daarnaast heeft Esteban zeven races gereden voor Dale Coyne Racing in de IndyCar Series.

Stoffel Vandoorne

Dan hebben we nog Stoffel Vandoorne. De Belgische coureur reed in 2017 en 2018 (en een race in 2016) voor McLaren. Ondanks dat Stoffel minder races heeft gereden, was hij wel succesvoller. Vandoorne is nu bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule E (voor Mercedes) en werd in 2018 derde op Le Mans. Als er gekozen moet worden tussen deze twee rijders, lijkt Vandoorne de betere papieren te hebben.

Wildcard: Nico Hülkeberg

Dan is er nog een wildcard. Racing Point is hun oude werknemer Nico Hülkenberg namelijk niet vergeten. Er gaan diverse geruchten dat The Hulk Pérez mag gaan vervangen tijdens de GP van Silverstone. In vergelijking met Guiterrez en Vandoorne heeft Hülkenberg veel meer succes gehad. Ook heeft Nico vorig jaar nog gereden. Voor Hülkenberg zou dit een serieuze kans zijn om een smetje op zijn carriere weg te werken: de coureur heeft het record qua meeste races zonder podium. De Racing Point van dit jaar is bijzonder snel en een podium op Silverstone is met de Roze Mercedes goed mogelijk.

Vervelende timing

De timing voor Pérez had niet vervelender kunnen zijn. Niet alleen was hij in goede vorm en zijn auto, de RP20, beter dan ooit, maar zit de agenda niet mee. Na de GP van Engeland wordt er nóg een keer op Silverstone gereden en de race daarna is ook direct de week erna.

Met dank aan Kenneth voor de tip!