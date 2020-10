Autoblog advies: leuke fun auto voor 15k - Autoblog.nl

Nee, geen sportieve station, gewoon een leuke fun auto auto die lol biedt zelfs als deze stil staat!

Petrolheads komen in allerlei soorten en maten voorbij. Ondanks de naam ‘petrol’ en petrolheads hoeft het niet eens te gaan om benzine. Het gaat om autoliefhebbers. En ook als je iets anders mooi vindt dan een Maserati Quattroporte GT-S, Porsche 911 GT3 RS of Volvo 850 T-5R mag je jezelf een petrolhead noemen.

In het geval van Marieke is dat helemaal het geval. Zij houdt enorm veel van auto’s. Dat kwam goed uit, want zij besloot om in Limburg te gaan studeren na de middelbare school. Aangezien haar ouderlijk huis nog in Overijssel stond, moest ze veel heen en weer rijden. Omdat haar moeder nauwelijks wat voor haar oude auto terugkreeg, mocht Marieke erin rijden.

PT Cruiser!

De auto in kwestie: een Chrysler PT Cruiser Limited met de befaamde 2.2 CRD motor. Daar heeft Marieke intussen al meer dan 150.000 km bij gereden. De teller van de PT Cruiser staat nu op 375.000 km en de auto is een beetje op. Marieke is inmiddels afgestudeerd en woont vrij dicht bij haar werk. Ze heeft geen diesel meer nodig.

Zoeken naar leuke fun auto

Ook komen er een paar reparaties aan om de auto door de APK te krijgen aan het einde van dit jaar. Kortom, er moet wat anders komen. Marieke houdt heel erg veel van auto’s die niet saai zijn. Ook een hot hatchback of snelle station vindt ze saai “een Golf met een spoiler is niet direct spannend’”. Nee, het moet echt gaan om een afwijkende auto die je een beetje eenvoudig terugvindt op de parkeerplaats. Het liefst in een felle of aparte kleur. Een dikke motor is niet gewenst, liever een zuinige motor met minder kilometers.

De wensen en eisen kun je hieronder lezen in de tabel:

Vorige auto/huidige auto’s: Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited Koop of lease: Koop Budget 15.000 euro Jaarkilometrage 10-15k per jaar Brandstofvoorkeur Benzine graag Reden aanschaf andere auto: De PT Cruiser is een diesel en er komen kosten aan voor de APK Gezinssamenstelling Ik heb een vriend, maar we zijn nog geen ‘gezin’ :-) Voorkeursmodellen Iets leuks en origineels. Droomauto is een Mustang, maar een Mini mag ook. Chrysler 300 is gaaf, maar te groot No-go modellen Saaie auto’s, stationwagons, burgerbakken. Grijze auto’s. Datum aanschaf: APK verloopt in december, dus voor die tijd.

Volkswagen Beetle 1.2 TSI Cup (A5)

€ 14.950

2012

70.000 km

De PT Cruiser kreeg geen opvolger, de Beetle wel. De nieuwe lijkt erg veel op de oude, maar de proporties zijn beter gekozen: de nieuwere Beetle (die geen New Beetle meer heette) is lager en breder. Het chassis is ook veel prettiger, om te rijden is het meer een leuke fun auto dan voorheen. Besturing en wegligging zijn een stuk prettiger. Je kan diverse kanten op qua motoren. De 1.2 is in principe een goede basismotor. In plaats van metaal zijn de zuigerringen gemaakt van papier maché, dus check even of de auto in kwestie een fix heeft gehad.

De handbak is in principe prima, de DSG is niet enorm fijn in het gebruik en voor de betrouwbaarheid hoef je het ook niet te doen. De bouwkwaliteit van het chassis en koetswerk van deze Volkswagen zijn overigens wel uit de kunst. Met name het interieur is erg verzorgd, helder qua layout en het ziet er geinig uit. Qua uitrusting is het met de nieuwe een stuk beter gesteld dan met de oude. Tip: zoek een een actiemodel.

MINI Clubman Cooper Chili (R55)

€ 14.500

2014

60.000 km

De Mini is een klasse kleiner dan de Volkswagen, maar wel ietsje praktischer. Er zijn wat meer deuren en de ruimte is iets handiger van vorm. Dat wil niet zeggen dat het een heel praktische auto is, het is een minder onhandige Mini. Het is nog altijd een leuke fun auto, maar je hebt net even iets meer praktisch gemak. In het budget lukt het net níet om een fraai exemplaar te vinden van de huidige generatie, maar eigenlijk heeft die de voorkeur. Die is aanzienlijk ruimer en moderner. Ook is de techniek iets minder gevoelig.

Deze generatie van de Clubman heeft als voordeel dat je een laat exemplaar hebt met veel uitrusting en relatief weinig kilometer. De meeste kinderziektes zijn er wel uit, maar die 1.6 motoren zijn bijzonder prettig in de omgang, maar niet heel erg betrouwbaar. Er is sowieso wel veel wat er aan een Mini Clubman kapot kan gaan. Check daarom hier ons Mini-occasion aankoopadvies.

DS 4 1.2 PureTech So Shic

€ 14.750

65.000 km

2016

We gooien het even over een compleet andere boeg. Als je iets origineels wilt dat een beetje praktisch is, waarom niet kijken naar een DS 4? Het is een beetje een aparte auto. De auto van Ranomi Kromowidjojo werd niet heel veel verkocht, met name omdat mensen niet wisten wat het was. Het design is nog steeds fris, logisch, want het is nog een relatief moderne auto. De motor van deze ‘Citroen‘ is een 1.2 driecilinder turbo. Absoluut geen hoogvlieger, maar je hebt met 130 pk echt meer dan voldoende vermogen. De uitrusting is zeer luxe.

De gehele ambiance is ook luxe en dat is wel een knap verschil. Op een paar kleine missers is het interieur ook behoorlijk ‘premium’ te noemen. Nog een voordeel: de auto is relatief ruim én praktisch met vijf toegankelijke dieren. Nadeel: dat kleine achterruitwissertje. Saab zou het niet eens op zijn koplampen monteren. Als het gaat om mechanische sturingsvrijheid zijn er betere opties, maar ook zeker slechtere. De Fransen hebben de laatste jaren goed werk verricht.

Nissan Joekie 1.2 DIG-T N-Connecta Bamihap Edition (YF-15)

€ 14.950

2016

55.000 km

Hoe meer je je richt op de jongere consument, hoe vaker ouderen het product omarmen. Denk aan auto’s, kleding en Michael Jackson (moeilijk). De Nissan Juke is ook zo’n auto. Ondanks het knotsgekke voorkomen, zie je er bovengemiddeld veel senioren in rijden. Een beetje alsof je een stapel dozen van EasyToys bij je oom en tante aantreft.

Het uiterlijk is wel het USP van de Nissan Juke. Dat uiterlijk bepaalt ook een beejte of je het wel of geen leuke fun auto vindt. Het is een crossover, dus het rijdt als een hoge Clio, wat het in feite ook is. Desalniettemin is de ruimte aan boord minder dan bij een Clio. Voorin zit je nog wel redelijk, maar achterin is het krap. De 1.2 DIG-T is een prima Renault motor. Nog een voordeel is dat de Nissan Juke vaak erg compleet is uitgerust. Ook zijn ze goed te vinden in het budget.

Lexus CT200h F-Sport

€ 14.950

2013

90.000 km

We gaan nu naar de iets saaiere auto’s toe. De Lexus CT200h is niet de meest spannende auto ooit gebouwd. Anderzijds, het is wel een kenmerkende auto. Met name die achterkant is zeer origineel, geen enkele auto heeft een dergelijke daklijn en D-stijl. Wel is deze Lexus een auto die een ‘harde’ of opvallende kleur nodig heeft en een setje fraaie wielen, een zilvergrijze op 16” spaarbandjes ziet er niet uit.

De CT200h is in principe gewoon een derde generatie Prius met een leuke koets en geinig interieur. Het rijdt ook gewoon als een Prius. Op geen enkele manier wordt je betrokken bij het rijden, maar dat is met een PT Cruiser natuurlijk ook niet echt het geval. De betrouwbaarheid staat op een hoog plan. Dat is dan wel weer lekker, ook zijn de kosten om het rijdend te houden best scherp. Maar is het spannend genoeg?

Lancia Delta 1.8 Di Oro (844)

€ 12.950

54.000 km

2012

We gooien het even over een andere boeg. Een leuke originele auto kan ook natuurlijk een fraaie auto zijn. In vergelijking met de Duitse concurrentie is de Delta aanzienlijk spannender. In het budget kun je de meest luxe Delta vinden. Deze Lancia is een bijzondere auto, waar helaas te weinig mensen naar omkeken. Deze heeft de 1.750 Benzine-motor die iedereen in hun Alfa 159 wilt hebben. In technisch opzicht is de Delta meer gelijk aan de Guileitta.

Alleen is de Delta niet sportief, maar juist relaxed en comfortabel. De motor is bijvoorbeeld gekoppeld aan een automaat en qua luxe ontbreekt het je aan niets. Leer, fraaie wielen, navigatie, panoramadak: alles zit er op. Ook in andere uitvoeringen is de Delta vrij compleet uitgerust. Nadelen? Niet echt. Nieuw was het een lastig verhaal, maar als occasion is het een topper.

Mazda CX-5 2.0 TS 2WD (KE)

€ 13.950

2012

90.000 km

We moeten deze Mazda wel eventjes vermelden. In dit overzicht is het een heel erg saaie auto. Niet echt de leuke fun auto die je je zelf beloofd hebt. Zeker als je ‘m neemt in huishoudbeurs-grijs metallic met wieldoppen van de Leidl (ken je dat niet, de Leidl?). Maar in het rood met een setje 18” komt het mooi tot zijn recht. De CX-5 is een fijne allrounder die qua ruimte meer biedt dan jouw huidige PT Cruiser.

Qua verfijning ga je er vijf stappen op voorruit: dit rijdt bijzonder fijn. De Mazda CX-5 is zo’n auto met bijzonder weinig ECHTE nadelen. Het rijdt uiterst prettig, qua uitrusting zit je goed, de motor is betrouwbaar, de bak is zelfs erg leuk om te bedienen en in een bocht is de auto erg stabiel. In het budget kan het nog wel even zoeken zijn naar een leuk exemplaar.

YOLO: Ford Mustang Convertbile V6

€ 13.150

2007

130.000 km

Tsja, je droomauto is niet heel erg ver buiten bereik. Dat is een beetje inherent aan het concept van de Mustang. Het is de sportieve auto voor iedereen. In Nederland is deze ultieme leuke fun auto onbetaalbaar vanwege de wat hoge CO2-uitstoot. Dit betekent automatisch ook dat het verbruik wat hoger is. Natuurlijk ‘wil’ iedereen de V8 en dat zie je ook aan de prijzen.

De V6 is echter ook prima. Met 210 pk kom je prima vooruit met de Ford. In combinatie met de zwaar verouderde automaat kun je prima cruisen. Ja, de Mustang is spotgoedkoop gebouwd en dat merk je aan alles. Aan de andere kant, mechanisch (motor en bak) is de auto verregaand betrouwbaar. Check daarom ook ons Ford Mustang aankoopadvies!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!