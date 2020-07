Twee super Supra’s op komst speciaal voor petrolheads

Ondanks twee dikke Supra’s, komen er nog twee dikkere Super Supra’s aan!

De Toyota Supra is alweer een tijdje onder ons. De Japanse sportcoupé met BMW-genen is in Nederland niet een auto die je veel voorbij ziet komen, maar dat geldt eigenlijk voor alle sportieve coupé’s van 80.000 euro.

Supra 2.0

De auto kwam in eerste instantie in één uitvoering. Een Supra met zescilinder motor en automaat. Nu is dat al een bijzonder fijne combinatie. Onlangs werd er nog een versie aan het gamma toegevoegd, een Supra 2.0 met viercilinder motor. Met deze auto ging Wouter laatst op stap en onze Eminence Grise was er zeer over te spreken. Opmerkelijk, de wekker gaat bij Wouter pas af bij 400 pk of meer.

Geruchten

In principe zou Toyota het met gamma een tijdje moeten kunnen uitzingen. Maar het is een Japanse fabrikant en Japanse fabrikanten zijn vaak constant bezig met kleine verbeteringen en aanpassingen. Er gingen al wat geruchten de ronde en daar komt er nu een belangrijke bij. Er staan volgens de Japanse publicatie Mag-X een paar grote aan te komen in de vorm van twee Super Supra’s.

Super Supra nummer 1

De eerste Super Supra is een uitvoering waar al langer over gespeculeerd wordt. Het zou namelijk gaan om een Supra met een handbak. Geweldig nieuws natuurlijk, alleen is nog steeds niet duidelijk wáár de handbak aan gekoppeld gaat worden. Op dit moment is de Z4 sDrive30i (dat is marketing praat voor 2 liter) beschikbaar met een handbak op sommige markten. Het enige risico is dat er online een enorme vocal minority is die ‘Save The Manual’ predikt, maar dat niemand daadwerkelijk de versie met handbak gaat bestellen.

Super Supra nummer 2

Dan nummer Super Supra nummer twee. Het gaat namelijk om een Supra GRMN. Dit wordt dan echt letterlijk de Super Supra, want de Supra GRMN moet het absolute topmodel gaan worden van de Supra-range. Ook deze Supra maakt gebruik van een drieliter zes-in-lijn van BMW. Het verschil is dat het niet om de B58 gaat, maar de S58. Inderdaad, de motor uit de nieuwe BMW M3 en M4. Deze motor is goed voor 480 pk of 510 pk in de ‘Competition’-modellen.

Supra heaven

Je zou deze twee kunnen samenvoegen tot een, eh, Super Super Supra. De S58 wordt in de instapversie van BMW namelijk gekoppeld aan, een handbak! Natuurlijk is de standaard Supra niet te versmaden, maar met een 500 pk-ish motor en handbak kan het heldhaftige karakter van de voorlaatste generatie weer een beetje tot leven gewekt kunnen worden.

Toekomst

Overigens worden de geruchten over deze Supra’s nog niet bevestigd door Toyota zelf. In technische zin is het absoluut mogelijk. Het zou overigens zeker niet de eerste keer zijn dat een fabrikant zijn plannen aanpast aan de vraag in de markt. Dus als we even nu met zijn allen vragen om een Supra GRMN met handbak, ziet de toekomst er nog mooi uit.