Mercedes betrokken bij FIA onderzoek Racing Point

De FIA gaat naar aanleiding van een klacht een aantal zaken onderzoeken bij Racing Point en Mercedes.

De roze auto’s van Racing Point hebben het tempo goed gevonden. In tegenstelling tot een team als Ferrari, hebben ze bij het team van mede-eigenaar Lawrence Stroll wel de boel op orde. Een verdachte situatie, vinden ze bij Renault. Zo is bekend dat de auto van Racing Point sterk geïnspireerd is op de W10 (2019) van Mercedes. Volgens Renault zit hier iets niet in de haak.

Voor het maken van een Formule 1-auto zijn er natuurlijk de nodige regels. Eén van die regels is dat sommige onderdelen zelf gemaakt dienen te worden. In dit specifieke geval gaat het om de brake ducts aan de voor- en achterkant van de auto van Racing Point. De brake ducts lijken sterk op de W10 van Mercedes. Het is niet verboden om een auto na te maken in de F1 met eigen materialen. Dit is een ander verhaal als exact hetzelfde materiaal en dezelfde vorm is toegepast, want dan is er sprake van een regelrechte kopie.

Protest van Renault

In dat kader heeft Renault protest aangetekend. Het vermoeden bestaat dat Racing Point de brake ducts heeft geleend van de W10 van Mercedes. De FIA is naar aanleiding van het protest een officieel onderzoek begonnen. Racing Point, Renault én Mercedes moeten nu de onderdelen gaan aanleveren aan de FIA. Vervolgens gaat de FIA kijken of Racing Point inderdaad het het exacte onderdeel van Mercedes gebruikt, of dat ze slechts het idee van de W10 hebben overgenomen. In dit laatste geval is er niets aan de hand en hoeven ze bij Racing Point niets te vrezen. De FIA komt in een later stadium met een resultaat van het onderzoek.