BREEK: steunactie gestart voor Jack Plooij en Olav Mol

Na de berichtgeving van gisteren, is een officiële steunactie gestart voor Jack en Olav.

Ja, dingen kunnen snel gebeuren op het internet. Gisteren berichtten we nog dat Olav Mol in een interview geroepen heeft dat hij met circa 350.000 Euro op zak weer samen met Jack de F1 races achterna kan reizen. Vandaag heeft een AB-lezer al de moeite genomen om een steunactie op te zetten teneinde dit bedrag te verzamelen. Zie het een beetje als een tientje voor Gijs. Alleen dan niet om een Nederlandse een coureur, maar om Nederlandse commentatoren te steunen.

Aangrijpend relaas

In de omschrijving wordt in de steunactie een aangrijpend relaas gehouden om Jack en Olav weer ’terug op de grid’ te krijgen:

Jarenlang was op de zaterdag en zondag – tijdens een raceweekend – in menig huiskamer de vertrouwde stem van Mol te horen. Hij gaf commentaar bij de racesessies en schakelde tussendoor met collega Plooij, die op de grid aanwezig was voor de nodige interviews en smeuïge verhalen. Sinds dit seizoen is dat alles verleden tijd, want Ziggo Sport verloor de uitzendrechten aan Viaplay. Mol en Plooij verdwenen zodoende van de buis, al zijn ze nog wel actief met hun eigen Grand Prix Radio-app. De heren missen het op locatie werken nog niet, maar als het financieel mogelijk wordt, willen ze wel weer hun koffers pakken. Steunactie, vindt de verhalen nu minder smeuïg dan een romige pot Calvé pindakaas

Duit in de zak

Van beheerder Marvin hebben we bovendien een berichtje gekregen. Hij geeft daarin aan dat de initiatiefnemers van alle kanten horen en zien dat deze twee iconen toch heel erg gemist worden. Liefst zien zij de twee graag weer terug op tv. De actie is net koud twee uur geleden gestart en tot op heden staat het ingezamelde bedrag nog op 0 van de gevraagde 300.000 Euro. Evenveel als mijn eigen steunactie, die ik opgezet heb om voor mezelf een Lamborghini Murciélago LP580 te kopen. In deze tijden moet ik er dan echter bijzeggen, dat dat laatste een grapje is.

De steunactie voor Olav en Jack is dat echter niet. Doe jij de eerste duit in het zakje? Laat het weten, in de comments!