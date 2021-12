Olav Mol blijft toch betrokken bij Formule 1

Alles wijst erop dat de dagen van Olav Mol in de Formule 1 geteld zijn, maar gelukkig biedt een ander medium dan televisie redding.

Nordic Entertainment Group (NENT) – het Noorse moederbedrijf van Viaplay – heeft laten weten dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de nieuwe Nederlandse stemmen van de Formule 1 zijn. In de nieuwe opzet bij Viaplay – dat de TV-rechten van Formule 1 met ingang van het nieuwe seizoen overneemt – is er geen ruimte meer voor Olav Mol en Jack Plooij.

Donderslag bij heldere hemel

Dit nieuws kwam niet alleen voor de F1-fans maar ook voor Olav Mol als een grote verrassing. “Dit nieuws komt ook voor mij als een donderslag bij heldere hemel, want ik heb het ook uit de media moeten vernemen”, vertelt Mol in gesprek met Grand Prix Radio. “Ik heb nooit met iemand van Viaplay gesproken, er is zelfs geen aanzet tot enig contact geweest.”

Radiorechten

In alle nuchterheid vertelt Mol wel dat het in de sport normaal is dat de rechten soms overgaan naar een andere partij en dat er zodoende ook wisseling van de wacht plaats kan vinden. Zijn de dagen van Mol in de Formule 1 dan geteld? Nee, dat niet, want zijn stem blijft te horen op Grand Prix Radio. Twee jaar geleden – in 2019 dus – werden de radiorechten voor seizoen 2022 al vastgelegd.

Grand Prix Radio laat ook weten dat het al gesprekken voert om de radiorechten voor een langere periode vast te leggen, zelfs tot voorbij 2023. Indien dat lukt, dan blijft het F1-commentaar van Olav Mol de komende jaren dus hoorbaar.