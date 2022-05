Verstappen, Vettel en Sainz willen minder hard werken

Max Verstappen, Carlos Sainz en Sebastian Vettel willen graag minder hard werken.

F1 coureur worden, het is de ultieme droom van velen. Wat kan er nou mooier zijn dan elke twee weken keihard scheuren met de snelste auto’s ter wereld, daar ook nog eens een onheumige bak geld voor te krijgen en de bewondering van menig mooie vrouw (m/v/i) te verdienen. Het klinkt allemaal een stuk leuker dan bijvoorbeeld pizza’s beleggen in de fabriek.

Toch blijkt het echte leven van de F1 coureur ook heel erg zwaar te zijn. Uiteraard betekent coureurs zijn niet alleen een paar uurtjes per weekend in de auto zitten. Tenzij je Kimi Raikkonen bent natuurlijk. Zoals David Coulthard het ooit mooi omschreef: ik word miljoenen betaald om te praten met pers en sponsors. Het rijden, doe ik er dan gratis bij.

Dat de belasting enorm is, blijkt wel uit het geweeklaag van onze held Max Verstappen. Deze liet onlangs optekenen dat ‘de donderdag’ weliswaar officieel geen werkdag meer is voor de coureurs, maar officieus steeds langer en langer wordt. Dit wordt nog eens extra in de kaart gewerkt door het Sprint Race format, waarbij ook de vrijdag een veel langere dag wordt. Daarbij wordt het aantal races per jaar steeds verder uitgebreid. Max waarschuwt dat coureurs daardoor steeds meer dagen aanwezig moeten zijn en langere uren maken op het circuit. Dat kan volgens hem nooit de bedoeling zijn geweest.

Voormalig teammaat Sainz viel de Nederlander onlangs al bij en nu heeft ook Vettel zijn hoed in de ring gegooid. De viervoudig wereldkampioen lijkt er sowieso bij vlagen geen zin meer in te hebben. Als voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, staat hij dan ook volledig achter Max en Carlos:

We need to improve. We can improve. The main thing is you want us to be excited if you have the same questions for an hour. It’s not going to be. We’ve all been to the TV pen and basically our excitement is not at its peak. We need to find a better way.

Sebastian Vettel, moegestreden door jarenlang jolig doen met Jack en Olav