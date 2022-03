Nederland zeurt: Geef ons Olav Mol terug!

De stem van de zeurende mens klinkt altijd het hardste. Het lijkt dus alsof Nederland Olav mist..

Het nieuwe F1-seizoen is eventjes wennen. De auto’s lijken minder grip te hebben terwijl de bandenslijtage veel hoger is. Er zijn nieuwe graphics gebruikt voor de data op het scherm, wat minder prettig af te lezen is. Alles bij elkaar is het eventjes een kwestie van wennen. Met name dat Leclerc nu de te kloppen man is!

Max Verstappen viel helaas uit, waardoor wij in Nederland in mineur leefden. Maar de Nederlandse autosportfans waren al intenst verdrietig: er was geen Olav Mol! De enthousiaste commentator mocht helaas niet mee verhuizen naar ViaPlay, die een professionelere weg in wilden slaan.

De nieuwe commentatoren Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg zijn samen de nieuwe Olav Mol, terwijl Allard Kalff en Stéphane Kox Jack Plooij vervangen. Daar was Twitterend Nederland het overduidelijk niet mee eens. Naast de beperkte beeldkwaliteit van ViaPlay, werd het commentaar niet echt positief ontvangen.

Het zorgde voor bijzondere taferelen. Uiteraard ging een aantal sneuneuzen los met tweets de lucht in sturen. Maar dan kun je het nog hebben over een ‘vocal minority’. Het feit dat Grand Prix Radio helemaal plat lag, was treffender. Om hoeveel mensen het ging, is niet duidelijk, maar ondanks dat je F1 op allerlei manieren kunt volgen, wilde ‘iedereen’ Olav Mol horen.

Onder vuur

Nu lig je als commentator altijd ‘onder vuur’. Waar de één je prima bij de sport vindt passen, gaat bij een ander de nekharen overeind staan. Wel opvallend is dat Olav Mol verweten wordt dat hij een ‘oranje bril’ op heeft, maar dat was bij ViaPlay niets anders. Integendeel, het was stiekem erger.

Alle coureurs worden bij de achternaam genoemd, behalve die ene Nederlandse. Daarbij werd ook ‘een slechte pitstop’ gewenst, evenals een ‘losse wielbout’. Dit om de kansen voor een goede klassering voor Verstappen te vergroten.

Ondergetekende heeft ook via ViaPlay gekeken. Je moet het natuurlijk wel een kans geven. Ook qua presentatie. Iedereen moet eventjes op elkaar inspelen. Wel is het zo dat het gortdroog is. Vergeet niet dat Formule 1 ook simpelweg vermaak is. Daar valt nog heel erg veel te winnen, mocht dat de bedoeling zijn. Wellicht wil ViaPlay voornamelijk een heel erg behoudende, zakelijke show neerzetten waarbij inhoudelijk er niet veel op aan te merken is.

Olav Mol keert niet terug

Dan zijn ze in opzet geslaagd. Via Twitter laat ViaPLay weten vertrouwen te hebben in hun medewerkers en waarderen wat Olav en Jack voor de show hebben gedaan. Olav Mol keert niet terug bij ViaPlay (Dat laat ViaPlay weten) of F1TV (dat noemt Olav Mol nonsense).

Veel tijd om dingen aan te passen is er niet, want volgende week is al de tweede race van dit seizoen. Je dosis Olav kan je dan alsnog natuurlijk ergens via een app krijgen. Benieuwd hoeveel mensen gebruik kunnen maken van die service.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Mis jij Olav Mol stiekem ook al? Of vond je de combinatie ‘High on info – low on entertainment’ een hele goede? We horen het graag, in de comments!