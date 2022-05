Man loopt op ‘water’ bij Grand Prix in Miami

Even denk je dat Jezus terug is op aarde. Maar dan blijkt dat het water in de haven voor de Grand Prix van Miami, stiekem ‘water’ in de ‘haven’ van Miami is.

In deze tijden waarin het beeld en het narratief bepalen steeds meer blijkt te pravaleren boven ouderwets de feiten onder ogen zien, is je ogen vertrouwen steeds gevaarlijker. Zo ook weer tijdens de Grand Prix van Miami volgende week. De stad die vermaard is voor zijn mooie weer, gave auto’s en plethora aan drugsdealers, lijkt zich graag in de kijker te willen spelen als het Monaco van Amerika.

Nep is nu normaal

Probleem is alleen dat, waar Monaco direct aan zee ligt, de race in Miami wordt verreden rondom het Hard Rock Stadium. Deze thuishonk van National Football League team de Miami Dolphins ligt echter zo’n vijftien kilometer verwijderd van de kust. Eigenlijk is het een beetje een grauwe steenklomp. Maar niet getreurd, om toch het ‘Miami-sfeertje’ te creëren hebben de organisatoren een list verzonnen. Helaas hebben ze hierbij het standje ‘nep’ tot een bedroevend niveau opgedraaid.

Haven

In een van de bochten is namelijk een soort ‘havensetting’ gecreëerd. Oorspronkelijk was het gezien de plaatjes de bedoeling een soort vijvertje te creëren om daar een paar bootjes in te laten dobberen. Die zouden er dan ingetild moeten worden en vervolgens nergens heen kunnen, maar soit. De oplossing waar nu voor gekozen is, is echter nog erger. Er zijn een paar boten op standaarden gezet, die door een soort stellage van nep-water worden omringd. Mocht je toevallig aanwezig zijn, kijk dan dus uit voordat je een frisse duik neemt.

Façade zoals in Bakoe

Het is niet de eerste keer dat we dit soort shenanigans zien. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan werd de omgeving van het circuit wat opgeleukt door doeken te spannen met nepgebouwen om lelijke gebouwen te verstoppen. Zes jaar geleden schreven we nog dat dit een standaardpraktijk was van twijfelachtige regimes. Nu is dit soort schone schijn kennelijk het nieuwe normaal.

Welke façade vind jij enger? Laat het weten, in de comments!