Tóch live F1-commentaar van Olav Mol in 2022

Olav legt zich er niet bij neer, hij gaat ervoor zorgen dat mensen ook in 2022 F1 kunnen kijken met zijn commentaar.

Niet iedereen was even grote fan van Olav Mol, maar het is wel zo dat zijn stem onlosmakelijk verbonden is met de Formule 1 in Nederland. Alhoewel, onlosmakelijk… Viaplay zag geen reden om Olav Mol over te nemen van Ziggo en ging voor nieuw bloed. Als je in 2022 via je tv inschakelt op de Formule 1 zul je dus geen vertrouwde stem horen.

Voor degenen die dit een groot gemis vinden wordt er echter gewerkt aan een oplossing. Het was al duidelijk dat Olav Mol zijn microfoon niet aan de wilgen zou hangen. Hij gaat volgend jaar namelijk via Grand Prix Radio het commentaar verzorgen. Gewoon vanuit Nederland, dus de hele wereld over reizen is er niet meer bij.

Zoals de naam al verklapt is Grand Prix Radio dus alleen audio. Nu kun je het geluid van je tv wel uitzetten en vervolgens Olav aanzetten, maar dat loopt waarschijnlijk niet lekker synchroon. Er komt echter een app die ervoor zorgt dat je alsnog live commentaar kunt krijgen van Olav Mol.

Tegenover De Telegraaf laat Olav Mol weten dat er een app komt die zijn commentaar synchroniseert met de uitzending op tv of op je telefoon. “Zo zou je mij niet drie seconden te vroeg of te laat moeten horen roepen dat Alonso eraf schiet,” aldus Olav Mol. Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren: je hoort Olav real time roepen dat Ocon eraf schiet en vervolgens hoor je een minuut later dat het Alonso was.

Enfin, degenen die Nederlands commentaar wensen kunnen dus kiezen volgend jaar. Of je geeft het nieuwe duo Nelson en Melroy een kans, of je gaat voor oude rot Olav Mol. Dat laatste is wel wat omslachtiger, maar dat moet zijn trouwe aanhang er voor over hebben.

Foto credit: Wikimedia Commons