Jack Plooij is pissig: NENT hoeft mij niet meer te bellen

Ok, Jack Plooij. Stel dat die lui van NENT je onverhoopt wél bellen, dan moet je ons beloven dat je ook echt niet opneemt. Deal?

De Formule 1 leeft als nooit tevoren in ons land. Dat heeft natuurlijk te maken met de geweldige prestaties van Max Verstappen, maar ook alles wat er omheen gebeurt slikken we voor zoete koek. Zo zijn we allemaal nog steeds reuze benieuwd hoe het volgend jaar nou precies gaat qua uitzendingen.

Eén ding weten we sinds gisteren wel zeker; Olav Mol zal niet meer te horen zijn als commentator. Ondergetekende vindt dat oprecht jammer, want hoe vaak hij er ook naast zat en hoe oranje zijn bril ook was gekleurd, Mol hoorde bij de Formule 1.

We moeten nog maar zien hoe het nieuwe commentaarduo het gaat doen. Maar goed, Olav is ook ooit als broekie begonnen en hij is uitgegroeid tot meubelstuk in die sport. Wellicht kunnen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk hetzelfde pad bewandelen als Olav. Geef ze wat tijd en we gaan het zien.

Het grootste nadeel aan Olav was… Jack Plooij

Johan Cruijff zei het al, ‘ieder nadeel heb ze voordeel’ en in dit geval is het niet anders. Want hoe jammer het ook is dat Mol niet meer te horen is volgend jaar, hoe heerlijk is het dat ook Jack Plooij niet meer door de speakers schalt. Want mijn lieve god, wat was het over het algemeen hemeltergend abominabel wat hij liet horen. Met z’n “als we straks terugkomen, gaan we racen”. Bah.

Natuurlijk is alles wat in dit artikel staat een persoonlijke mening, maar velen zijn het met me eens, getuige de uiterst populaire hashtag #OntslaJackPlooij. En voor al die mensen met dezelfde mening is er goed nieuws; Jack komt zeker weten niet meer terug. Ja, dat weten we zeker, want dat heeft hij namelijk zelf gezegd.

Jack zegt: “Mij niet bellen”

Jack is pissig dat NENT zijn maatje Olav er op een hufterige manier heeft uitgebonjourd. Mol moest namelijk via de media vernemen dat zijn plekkie werd ingenomen door twee anderen. En terecht dat Jack daar pissig over is, want het is alles behalve netjes.

Maar het mooie is, dat Jack nu heeft gezegd dat NENT hem nu ook niet meer hoeft te bellen. Niet om te zeggen dat ze niet met hem verder willen, maar ook niet om hem juist wél aan te nemen. Hij zei tegen Veronica Inside op de radio dat hij hetzelfde pad volgt als Olav. Samen uit, is voor hem ook samen thuis.

Verder zei de getalenteerde tandarts dat hij ’teleurgesteld is in de mensheid’. Beetje heftig, gaf hij zelf ook toe, maar zo voelt het. En -ondanks de aversie tegen de pitreporter en niet de mens Jack- dat begrijpen wij hier best. Want het is nogmaals niet netjes hoe het is gegaan.

8 december weten we meer

Goed, we weten nu dat ze bij NENT Jack Plooij niet meer hoeven te bellen, dat Olav Mol niet gebeld is en dat Amber Brantsen de nieuwe (en knappere) Rob Kamphues is. Bijna allemaal goed nieuws. Maar hoe zit het nou verder?

Op 8 december komt er duidelijkheid. Dan geeft NENT namelijk een grootse persconferentie waarin alles uit de doeken wordt gedaan. Ook bijvoorbeeld wat het voorrecht gaat kosten om Jack Plooij niet meer tweewekelijks te horen.

Tot die tijd wachten we af en zullen we de rest van dit seizoen nog twee keer gaan genieten van Olav Mol. En hebben we ook nog twee keer een goed moment voor een plaspauze.

Als Jack zijn trackwalk doet…