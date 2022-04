Olav en Jack hebben 350.000 Euro nodig voor terugkeer op circuit

Olav en Jack hebben wel interesse in een comeback op het circuit. Maar daar is dan wel 350.000 Euro voor nodig.

Voor sommigen is het even wennen dit jaar. Het is voor het eerst sinds de meteoor die alle dino’s deed uitsterven insloeg op aarde, dat Olav Mol niet meer de vaste Nederlandse stem van de F1 is. En ook zijn alom geliefde sidekick Jack Plooij heeft het veld moeten ruimen. Voor gewoontedieren, is dat even schrikken.

Nou moet ik zeggen dat ik er zelf niet zoveel last van heb. Toen auntie beeb de F1 nog uitzond, keek ik daar altijd al naar. En ook wel eens naar RTL Duitsland. Niet uit een ongezonde hekel aan Olav of Jack, die sommigen blijken te hebben. Maar ach, als je de sport leuk vindt, hoe belangrijk is dat commentaar dan echt…

Nu heb ik nog niet naar het nieuwe duo van Viaplay geluisterd, maar kennelijk roept dit bij sommigen de hoop op dat Olav (en Jack) toch nog een keer terugkomen. Nou is Olav niet helemaal uit beeld. Hij doet natuurlijk nog steeds de samenvattingen bij Ziggo. En daarnaast doet ‘ie vanuit een hok in Hilversum verslag van de races voor Grandprixradio. Maar dat is toch anders.

Een terugkeer naar live verslag vanaf het circuit ziet Olav dan ook wel zitten. Doch daar hangt een kostenplaatje aan. Olav schat in dat als hij en Jack het circus achterna willen reizen, daar minimaal 300.000 tot 350.000 Euro voor nodig is. Dat is geld wat Olav en Jack daarvoor momenteel niet beschikbaar hebben, zo laat Olav optekenen bij kwaliteitspublicatie Formule1.nl.

Stel dat het bij ons heel goed zou gaan en we het financieel kunnen dragen, dan gaan Jack en ik zo snel mogelijk weer vanaf locatie werken. Kan Jack zijn interviewtjes maken en heb je weer extra content. Maar om dat op de goedkoopste manier te doen, heb je zo’n drie tot drieënhalve ton nodig. En dat hebben we niet. Olav Mol, hengelt low key naar een mecenas

Waarvan akte. Zou jij er geld voor over hebben om weer naar Olav en Jack te kunnen luisteren? Laat het weten, in de comments!