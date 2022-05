BREEK: Steunactie Olav Mol en Jack Plooij is alweer gestopt!

De steunactie voor Olav en Jack was wel sympathiek, maar alles behalve doeltreffend. En daarom is de actie stopgezet.

Afgelopen zondag werden we verblijd met het hartstikke sympathieke initiatief om geld in te zamelen voor Olav Mol en Jack Plooij. Die hadden namelijk eerder laten weten 3 ton nodig te hebben om weer commentaar te kunnen leveren van het circuit en via de steunactie zou dat bedrag gehaald moeten worden.

De actie ging direct online en tot de dag van vandaag is er een bedrag van 11.095 euro ingezameld. Niet genoeg, maar best een aardig bedrag voor 5 daagjes. Alleen kan de gulle gever nu niets meer met zijn geld doen, want de steunactie is stopgezet. Op verzoek van Olav Mol zelf, laat zijn werkgever Grand Prix Radio weten.

Olav wil dat de steunactie stopt

Dat zit zo. Anders dan het bericht over Olav en Jack deed vermoeden, is een geldbedrag helemaal geen garantie om toegang te krijgen tot het circuit. In eigen woorden zeggen ze:

Perstoegang tot de circuits is immers niet te koop. Dat is een zaak van de zendgemachtigden en niet van individuele verslaggevers of mediabedrijven. Toegang tot de circuits is dus ook niet gekoppeld aan enig geldbedrag.

En al werd het initiatief door zowel Olav als Jack enorm gewaardeerd, de steunactie moest toch stoppen. En belangrijker, de donateurs moeten 100% hun geld terugkrijgen. En dat gaat gebeuren, heeft de organisatie achter steunbetuiging.nl laten weten.

Mocht jij dus een van de barmhartigen geweest zijn die geld heeft gedoneerd om jouw favoriete commentator en zijn hulpje weer tweewekelijks langs de baan te zien staan, maak je geen zorgen. Je euro’s staan snel weer op je rekening.

Oh ja, mocht je die pieken tóch al hebben afgeschreven, collega @jaapiyo speelde met de gedachte om een steunactie voor hem te starten zodat hij een Lamborghini Murcielago kon gaan kopen. Misschein is dat een leuk idee om eens aan te doneren…

Jaap is je nu al dankbaar!