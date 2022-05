Rijscholen in Nederland leveren belabberde kwaliteit af

Oppassen als je dus zo’n blauwe L ziet rijden. De rijscholen in ons land blijken namelijk belabberde kwaliteit af te leveren…

Voor sommigen van ons hier is het al een eeuwigheid geleden dat ze rijles hebben gehad en daar mogen zij hartstikke blij mee zijn. De kwaliteit die de Nederlandse rijscholen anno 2022 afleveren schijnt namelijk belabberd te zijn. Dat schrijft De Telegraaf.

Veel instructeurs kun je het beste rangschikken in de groep ‘louche types’ en als ze niet louche zijn, hebben ze geen ervaring. Of allebei, dat kan ook. Kortom, de rijscholen in Nederland zijn niet een béétje slecht, maar oprecht belabberd.

En dat zie je terug aan het slagingspercentage.

Dat is namelijk schrikbarend laag. Volgens de krant ligt het slagingspercentage namelijk op 52%. Dat is dus iets meer dan de helft van de leerlingen dat in een keer slaagt voor hun examen. En als je dacht dat dit al belabberde cijfers zijn, wacht dan maar tot je ziet hoe het theorie-examen wordt gemaakt.

Daar slaagt namelijk maar 38% in een keer voor. Al zou ik daar op persoonlijke titel wel een kleine kanttekening bij willen maken. Als jij als cursist je lesboekje niet weet te onthouden, ligt dat volgens mij meer aan hem (m/v/x) dan aan de rijscholen. Doch dit geheel terzijde.

CBR wil rijscholen aanpakken

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ook wel bekend als Alexander Pechtolds CBR, vindt de cijfers ook belabberd en wil de rijscholen daarom een figuurlijke schop onder het hol geven. Het slagingspercentage moet omhoog!

Om de louche instructeurs te weren, moeten die voortaan een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Dat scheelt al wat tuig, zogezegd, maar da’s nog niet genoeg.

Het CBR heeft daarom verder een rijschoolzoeker op de site gezet waarbij het slagingspercentage is vermeld, samen met het aantal afgenomen examens. Want een slagingspercentage van 50% is toch anders als er maar 2 mensen examens hebben gedaan.

Aan de andere kant, de wachtlijsten voor een rijexamen zijn inmiddels opgelopen tot 20 weken. Heb je mooi nog even de tijd om wat extra lesjes te nemen.

En laat die belabberde rijscholen dan even links liggen alsjeblieft.