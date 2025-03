BREEK: Verstappen krijgt per direct nieuwe teamgenoot

Nu al?! Ja, nu al.

We weten het inmiddels zeker: er rust een vloek op het zitje naast Max Verstappen. Nu is de Red Bull ook niet bijzonder snel op dit moment, maar Liam Lawson weet op geen enkele manier indruk te maken. We zouden bijna zeggen: Perez was zo slecht nog niet.

Er kwamen dit seizoen al heel snel geruchten op gang dat Liam Lawson vervangen zou worden door Yuki Tsunoda. Dat gaat nog sneller gebeuren dan verwacht: Red Bull kent geen genade en gooit Lawson er al na twee races uit.

Dit is nog niet officieel bevestigd door Red Bull zelf, maar werd gemeld door de Limburger. Zij hebben vernomen dat Red Bull gisteren een topoverleg had waar de beslissing genomen is. Dit is door meerdere bronnen bevestigd aan de Telegraaf, die schrijft dat het definitief is.

Naar verluidt speelt er, naast de prestaties van Lawson, ook nog een financieel aspect mee. Honda zou 10 miljoen extra aan Red Bull betalen, als sponsor van Yuki Tsunoda. Die mag nu na vier seizoenen bij het B-team ein-de-lijk laten zien wat hij in de Red Bull kan.

De torenhoge druk van het zitje naast Max Verstappen ligt nu op de schouders van de kleine Japanner. Historisch gezien ziet het er niet best voor hem uit. Daarbij lijkt Red Bull ook geen rotsvast vertrouwen in Yuki te hebben, aangezien ze hem eerst gepasseerd hadden voor 2025.